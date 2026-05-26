A edição especial do Sem Censura na sexta-feira passada (22) alcançou bons números de audiência, segundo dados da. Na ocasião, o programa de mais de 20 anos de existência, atualmente comandado pela apresentadora Cissa Guimarães, recebeu pela primeira vez um presidente em exercício, Luiz Inácio Lula da Silva.

Somente nas três praças próprias da TV Brasil, o programa atingiu 271 mil indivíduos. É mais que o dobro da média de 111 mil pessoas alcançadas na mesma semana, de segunda a quinta-feira.

Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, a TV Brasil é transmitida em outras dez praças por meio das emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Considerando esse universo, a emissora alcançou 373 mil pessoas neste horário.

Durante a exibição do programa, a TV Brasil chegou a ficar em 3º lugar no Distrito Federal em alguns momentos, e em 4º lugar no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, foi a terceira maior audiência do programa nos últimos dez anos. Os dados foram levantados pela Gerência de Análise de Dados das Plataformas de Comunicação da Diretoria Geral da EBC.

Na cidade de São Paulo, a EBC, empresa que mantém a TV Brasil, tem enfrentado um problema recente, assim como a TV Câmara e a TV Cultura. Com a construção de um prédio exatamente ao lado da antena compartilhada pelas emissoras em São Paulo, o sinal da TV Brasil está sendo prejudicado em vários horários do dia, há alguns meses. O problema foi identificado pela diretoria e está sendo enfrentado através da realocação da antena na capital paulista.

Redes sociais

No campo digital, o programa atingiu o segundo maior volume de buscas no Google no Brasil desde o seu redesenho, em 2024, e teve a terceira maior visualização no Youtube desde o relançamento, com mais de 200 mil visualizações.

A entrevista teve mais de 30 diferentes cortes nas redes sociais da EBC, com mais de 9 milhões de visualizações até o momento. A postagem de maior alcance teve mais de 2 milhões de visualizações. É um trecho no TikTok em que o presidente comenta o projeto do governo de acabar com a escala 6x1.

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