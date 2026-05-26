RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma van sobe a calçada e atropela três pessoas em Ipanema, na zona sul do Rio, no fim da tarde de sábado (16). No acidente, morreu Mariana Tanaka Abdul Hak, 20, filha de um casal de diplomatas brasileiros.

Mariana foi socorrida em estado grave e morreu no domingo (17). Ela era filha do diplomata Ibrahim Abdul Hak Neto, assessor especial do presidente Lula para temas de paz e segurança, e de Ana Patrícia Neves Abdul Hak, vice-cônsul do Brasil em Buenos Aires.

As imagens registram Mariana e a mãe paradas na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Vinicius de Moraes, aguardando aparentemente a abertura do semáforo para atravessar a rua. Um vendedor ambulante também está ao lado delas.

Em poucos segundos, a van branca surge pela via, sobe a calçada e atinge as três pessoas e um poste próximo à faixa de pedestres.

A câmera registra o horário do atropelamento, que coincide com o acionamento da Polícia Militar para a ocorrência. Segundo a PM, o caso foi comunicado às 17h08.

Mariana sofreu traumatismo craniano e múltiplas lesões. Ana Patrícia também ficou ferida, recebeu alta hospitalar e continuará o tratamento em São Paulo. A terceira vítima, identificada como Sérgio da Costa Luiz, teve ferimentos leves e foi liberada.

Nesta terça-feira (26), a Polícia Civil confirmou que a investigação não encontrou marcas de frenagem na pista no local do acidente.

O motorista da van, Lucas Leandro do Espírito Santo Marques, 24, afirmou em depoimento que a direção do veículo travou e que os freios falharam quando ele tentava mudar de faixa.

Segundo o relato prestado aos policiais, ele perdeu o controle da van, invadiu a calçada e atingiu as vítimas. No registro da ocorrência, obtido pela reportagem, o policial responsável pelo caso informou que não encontrou sinais de frenagem e fotografou a cena do acidente.

A Polícia Militar afirmou ainda no documento que o motorista permaneceu no local, colaborou com os agentes e não apresentava sinais de alteração.

Testemunhas disseram à polícia que o condutor pode ter tentado desviar de um ciclista antes de perder o controle da direção.

Lucas foi submetido ao teste do bafômetro e a exame de detecção de drogas, ambos com resultado negativo.

Em comunicado na última quarta (20), a JAC Motors afirmou que não possui registro de falhas em suas vans elétricas como a relatada pelo motorista envolvido.

"A empresa informa que, ao longo de todos os anos de atuação no mercado mundial e brasileiro, nunca houve registro de ocorrência semelhante à relatada pelo motorista, sempre prezando pelos mais elevados padrões de qualidade, segurança e confiabilidade de seus produtos", afirma o comunicado.

A empresa declarou também que acompanhará o inquérito e vai colaborar com as investigações da Polícia Civil.

A van foi apreendida e passará por perícia. O caso foi registrado inicialmente como lesão corporal culposa, e as investigações seguem em andamento.