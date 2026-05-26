SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil ouve testemunhas e busca por imagens do sistema de monitoramento do edifício onde morava o influenciador digital e fisiculturista Gabriel Ganley Christophe Seraphico, 22, na Mooca, zona leste de São Paulo.

Gabriel Ganley foi encontrado morto por um amigo na cozinha do imóvel no sábado (23).

A investigação busca confirmar que Gabriel morreu de causas naturais, como o caso é tratado inicialmente pela polícia.

Uma testemunha já foi ouvida. O caso é investigado pelo 57º DP (Parque da Mooca), que aguarda laudos em produção pelo IML (Instituto Médico Legal).

A declaração de óbito do fisiculturista aponta morte súbita cardíaca e cardiomiopatia hipertrófica como causas.

"A cardiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca em que o músculo do coração se torna anormalmente espesso. É uma doença que normalmente tem uma característica genética, é um dos fatores de risco ter familiares com a cardiopatia hipertrófica", explicou o cardiologista e especialista em medicina esportiva da Dasa, Raffael Fraga.

Segundo o médico, a doença é a maior causa de morte súbita em atletas, e o uso de anabolizantes pode facilitar o aumento da espessura do coração em pessoas suscetíveis. "Os principais alertas para a doença são falta de ar, dor no peito, palpitação e, principalmente, desmaio ao esforço."

Fraga disse que eletrocardiograma e ecocardiograma podem diagnosticar a doença e prevenir a morte súbita.

A declaração de óbito é um documento que tem como uma das finalidades registrar o falecimento e iniciar os trâmites do sepultamento. É diferente de um laudo produzido pelo IML (Instituto Médico Legal), que demanda mais tempo para a elaboração.

No interior do imóvel foram encontrados diversos medicamentos, possivelmente anabolizantes, segundo o boletim de ocorrência.

A Integralmedica, empresa que patrocinava o atleta, lamentou a morte nas redes sociais. "Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado. Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade."

A mãe de Gabriel, Clarisse Ganley, classificou a morte como uma fatalidade e se manifestou nas redes sociais. "Nesse momento de tanta dor, nós, família, amigos, atletas, parceiros, patrocinadores e treinadores estamos nos apoiando para termos força e conforto em nossos corações", disse ela.