SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras cinco sofreram queimaduras durante o incêndio registrado nesta terça-feira (26) em um barracão de armazenamento de amendoim e palha, no distrito de Paulópolis, em Pompeia, a 450 quilômetros da capital paulista.

A vítima é o colaborador Edmilson Aparecido Ferreira, 53. A empresa Tavejho Peanuts, do ramo de exportação de cerais, é proprietária do barracão e disse que deve se pronunciar na quarta-feira (27) sobre o incidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas sofreram queimaduras e outras cinco foram levadas para a Santa Casa de Pompeia por inalarem fumaça. O estado de saúde delas não foi divulgado.

"Foram mobilizadas equipes médicas, enfermagem, técnicos, limpeza e demais colaboradores da instituição, incluindo profissionais que estavam fora de plantão e se apresentaram voluntariamente para auxiliar neste momento tão delicado", disse em nota a Santa Casa.

A ocorrência está em andamento, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação tenta extinguir as chamas, técnica conhecida como rescaldo. A causa do incidente ainda é desconhecida e deve ser investigada pela perícia após o fim do combate ao fogo, já controlado.