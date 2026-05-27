SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A linha 7-Rubi, operada pela TIC Trens, funciona com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã de hoje após um problema em equipamento.

Lentidão acontece entre Lapa e Vila Aurora, em um trecho de seis estações no centro da linha. O problema começou desde a abertura das estações, às 4h40.

Causa do problema foi um vazamento de óleo de um dos veículos que fazem a manutenção dos trilhos, de madrugada. Segundo a TIC Trens, houve vazamento em um cilindro hidráulico de uma esmerilhadora e a Operação com lentidão acontece por questões de segurança.

Não há previsão para a normalização da linha. Em nota, a concessionária informou que "está atuando para restabelecer a operação normal o mais breve possível".