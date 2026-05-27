SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de 200 trabalhadores atuam diariamente nas obras do estádio Ícaro de Castro Melo, situado no complexo esportivo do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

A revitalização do equipamento é uma aposta da gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não apenas para o atletismo paulistano, mas também para a própria economia da região onde a estrutura está localizada.

Com 88% da obra concluída, a expectativa é inaugurar o estádio até o final de junho para fazer dele, como afirma a secretária de Esportes Claudia Carletto, "um dos principais templos esportivos no país novamente".

O prazo também atende às pretensões eleitorais de Tarcísio, que pode participar de eventos públicos dessa natureza até o início de julho, três meses antes do pleito de outubro.

A reforma começou em janeiro do ano passado e deve custar aproximadamente R$ 88 milhões aos cofres públicos paulistas. A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) fiscaliza a condução da obra.

Não é uma tarefa simples: assim como os demais equipamentos do complexo esportivo, entre os quais o histórico ginásio do Ibirapuera, o estádio é tombado e qualquer intervenção sobre ele deve passar pelo crivo dos órgãos de defesa do patrimônio.

Sua estrutura original, afinal, precisa ser mantida.

Grande parte do que havia por ali foi trocada. A começar pelo gramado do campo que no passado já recebeu jogos de futebol profissional ?sediar novas partidas não está nos planos da gestão estadual.

"O estádio será voltado exclusivamente ao atletismo, desde a formação de novos talentos até a preparação de atletas de alto rendimento", afirma a secretária Carletto.

Segundo ela, a meta é que o Ícaro de Castro Melo "tenha utilização contínua, com calendário esportivo permanente, treinamentos, projetos de formação esportiva e competições de diferentes níveis".

Isso significa fornecer também estrutura à realização desses eventos.

A pista de atletismo é a principal novidade. Inteiramente nova, seguirá padrões internacionais de corrida e ganhará também uma nova raia, a de número 9.

Os refletores também foram todos substituídos por luminárias LED porque antes as lâmpadas eram de vapor de mercúrio ?material mais caro e menos eficiente. O mesmo vale para os assentos, também trocados.

Ao todo, o estádio terá capacidade para abrigar pouco mais de 12 mil pessoas, uma quantidade menor do que a anterior porque a reforma exigiu a construção de pontos de acessibilidade que suprimiram parte das cadeiras até então instaladas.

Nem tudo ocorreu como previsto. A principal alteração do projeto original da reforma para o atual se deu quanto ao velódromo, pista artificial construída com uma leve inclinação nas extremidades por onde costumavam passar os ciclistas que pedalavam no estádio.

O desenho da estrutura passou por ajustes ante a constatação de que o equipamento se sustentava por uma estrutura de madeira embaixo dele, e não diretamente por terra.

A parte interna também mudou. A reportagem esteve no estádio há pouco mais de uma semana e ainda pôde sentir cheiro de tinta ao entrar nos corredores embaixo das arquibancadas.

Ali haverá banheiros, salas para as equipes e para a administração do local. Um pouco mais embaixo, outra sala foi equipada com banheiras e deve também servir como vestiário.

O estádio conta agora com um novo sistema de climatização, integralmente instalado na reforma que começou no ano passado. Dutos de ar-condicionado passam pelos corredores e chegam a cada uma das salas do Ícaro de Castro.

Isso acontece também para os materiais elétricos, todos substituídos, e para o sistema de encanamento e drenagem.

Pela questão do tombamento, além disso, parte do que foi trocado precisou ser fabricado sob medida. É o caso das janelas, feitas com vidro canelado, substituídas por materiais idênticos ao original.

O Ícaro de Melo não recebe competições oficiais desde 2015 e com a reforma, diz a secretária Carletto, "São Paulo retoma posição de destaque no cenário nacional do atletismo".

"Estamos entregando uma estrutura moderna, adequada às exigências técnicas da modalidade e preparada para receber competições de alto nível."

Segundo ela, a obra atua também em outras três frentes: fomenta a formação de novos atletas, valoriza o patrimônio esportivo paulista e atua no desenvolvimento econômico, social e turístico da região onde o estádio está situado.

Não há informações sobre se o estádio atenderá outras agendas além da esportiva ?como grandes eventos, por exemplo. Nos anos 1990, o Ícaro de Melo já recebeu astros como Elton John, Scorpions e Black Sabbath.

Questionada a respeito, a secretária disse que "há estudos em andamento sobre o modelo de gestão, operação e manutenção do complexo, sempre com o objetivo de garantir uso frequente, sustentabilidade e acesso ao equipamento ao longo de todo o ano".