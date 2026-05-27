SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu as inscrições para o Vestibular Unesp-Enem Meio de Ano 2026, com prazo até 25 de junho. A seleção usa notas do Enem de 2024 ou 2025.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 20. O resultado final está previsto para 10 de julho, com matrículas online entre 13 e 29 do mesmo mês.

São oferecidas 20 vagas. A maior parte, 16, é destinada a cursos de engenharia ?agronômica, civil, elétrica e mecânica? no campus de Ilha Solteira. As outras quatro vagas são para o novo curso de língua e cultura chinesas, em Assis.

A classificação será feita com base nas notas do Enem, com pesos definidos por área. Em cursos de exatas, por exemplo, linguagens e matemática têm peso dobrado, enquanto ciências humanas e da natureza têm peso simples. A nota final resulta da soma das provas, com seus pesos, dividida por oito.

Para participar, o candidato precisa ter ao menos 400 pontos na média geral do Enem, sem pesos. Notas zero em qualquer prova eliminam o candidato.

A seleção também aceita estudantes que prestaram o Vestibular Unesp Meio de Ano 2026, cuja primeira fase ocorreu no domingo (24).

Metade das vagas é reservada a alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse grupo, 35% são destinados a candidatos pretos, pardos ou indígenas.