SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A moto aquática utilizada por amigos em passeio em Ilhabela, no litoral paulista, apresentou problema, afundou e deixou Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, e Dheoge Pereira Bernardino, 28, à deriva em alto mar, no domingo (24), diz delegado responsável pela investigação.

"Pelo que eu apurei, a embarcação parou no meio do mar e apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, mas ela começou a afundar", disse Caio Nunes de Miranda em entrevista à TV Globo.

Ele ressaltou que a análise é preliminar e que o veículo está passando por perícia.

Bruna e o amigo saíram da praia de Ponta das Canas, por volta das 16h de domingo, para um passeio de moto aquática, mas não retornaram. Os amigos que estavam com eles em uma lancha acionaram as autoridades.

Bruna foi localizada na manhã de terça-feira (26) por pescadores em alto mar, a cerca de 16 km da costa, perto da ilha de Búzios, de acordo com o GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimo).

Beatriz Luz, esposa de Bruna, disse que estava contratando um barco para reforçar as buscas por ela, quando recebeu a notícia de que Bruna havia sido localizada.

"Só faltava a gasolina. Nós estávamos atrás da gasolina, tudo para poder ir atrás dela. Aí, do nada, me ligaram e me deram essa notícia [da localização], e a primeira coisa que eu fiz foi vir correndo pra cá [o hospital]", contou à TV Globo.

"Eu agradeço muito a Deus. Eu já vi ela. Ela tá bem", falou.

"Só de pensar que ela estava no meio do mar, sem comer, passando frio, foi muito angustiante para mim. Não consegui pensar em nada, só pensar em encontrar ela", completou.

Bruna foi encaminhada ao Hospital Municipal Mário Covas Jr., em Ilhabela.

"Chegou estável, conversando, tá respirando bem, tá tranquila, tá calma, tá descansando agora. A história impressiona qualquer pessoa, tanto o pessoal do resgate, toda a equipe, os bombeiros, a polícia, a equipe aqui do hospital também", disse Murilo de Castro Santos, diretor técnico do hospital.

Na manhã desta quarta (27), o hospital afirmou, por meio de nota, que Bruna está estável e apresenta "evolução clínica favorável". Ela não corre risco de morrer e contiua sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar.

De acordo com os bombeiros, a jovem estava usando colete salva-vidas e isso foi fundamental para que ela permanecesse na superfície da água e fosse encontrada com vida.

Não há informações se Dheoge também usava o acessório. Bruna contou que o perdeu de vista. As buscas por ele continuam.

PESCADORES DESVIARAM ROTA E ENCONTRARAM BRUNA

Bruna foi encontrada depois que os pescadores Alex Quintino dos Santos, 47, e seu filho Alan Quintino dos Santos, 25, mudaram a rota habitual que fazem para apanhar camarão. Segundo Alex, a pescaria não avançava como esperado e, por isso, resolveu seguir mais ao sul, em direção a Ilhabela.

O pescador afirma que costuma navegar cerca de seis quilômetros mar adentro para a atividade, mas naquele dia avançou cerca de 25 quilômetros além do percurso habitual. Foi nesse trajeto que eles avistaram uma pessoa à deriva no mar.

Segundo Alex afirmou à reportagem, antes mesmo da aproximação do barco, a mulher levantou os braços em um gesto de pedido de socorro.

"Graças a Deus encontramos ela com vida. Foi uma coisa divina. A gente não costuma vir para esse lado. Hoje resolvemos mudar o caminho e aconteceu isso", afirmou à reportagem. "Nunca pensei que um dia eu salvaria uma vida."