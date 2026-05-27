SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas mantidas em cárcere privado foram resgatadas e quatro suspeitos ligados ao CV (Comando Vermelho) foram presos em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos.

Denúncia anônima levou a Polícia Civil até um imóvel usado para agressões e tortura. A informação recebida indicava que duas vítimas estavam sendo torturadas na tarde de ontem por traficantes na comunidade de Arroz.

Investigação aponta que a dupla foi acusada de vender drogas sem autorização da facção. Segundo os agentes, eles estariam submetidos ao chamado "tribunal do tráfico" e seriam mortas depois.

Quatro suspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tortura e cárcere privado. Durante a ação, os policiais apreenderam facas e porretes que eram usados nas agressões. A Polícia Militar também auxiliou na operação.

Autoridades da 121ª DP (Casimiro de Abreu) continuam apurando o caso. O objetivo é identificar e localizar outros suspeitos de participação no crime.