SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Marinha encontrou na manhã de hoje um colete salva-vidas em alto-mar durante as buscas por Dheoge Pereira Bernardino, 28, que está desaparecido desde o último domingo (24), em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Colete salva-vidas possivelmente pertence à vítima, segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As buscas por ele foram encerradas na noite de ontem e retomadas nesta quarta, entre praias de São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela, no litoral de São Paulo.

A mulher que estava com Dheorge foi encontrada viva em alto-mar ontem. Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, tem "evolução clínica favorável", segundo a Prefeitura de Ilhabela. Em atualização divulgada nesta manhã, o Hospital Municipal Mário Covas Júnior relatou que ela está consciente e respirando espontaneamente em ar ambiente, sem a ajuda de aparelhos.

Segundo a unidade de saúde, "não há sinais de risco iminente de morte". "Os exames laboratoriais realizados até o momento apresentam evolução compatível com o observado pela equipe assistencial", acrescentou em nota.

Apesar da melhora, não há previsão de alta até o momento. A direção do hospital disse que ela está sob cuidados médicos e recebendo acompanhamento integral pela equipe multiprofissional.

Polícia investiga se moto aquática sofreu pane e afundou

O delegado Caio Nunes de Miranda afirma que investiga se a moto aquática sofreu pane durante o trajeto no mar. "Pelo que eu soube, pelo que eu apurei, ainda não é nada oficial, tendo em vista que a embarcação, o jet-ski, está para fins periciais. A embarcação parou no meio do mar, apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, ela começou a afundar, aí eles tiveram que desembarcar e ficaram à deriva todo esse período no mar", afirmou à TV Globo.

Testemunhas serão ouvidas para esclarecer o caso. "Eu já determinei a oitiva das pessoas que estavam na embarcação e também descobri o nome de outras pessoas que estavam no grupo, que eles estavam numa festividade, para tentar entender a dinâmica", acrescentou o delegado.

A mulher foi localizada na manhã de ontem, no terceiro dia de buscas. De acordo com o GBMar, ela e Dheoge desapareceram no fim de semana, quando foram para a Praia de Ponta das Canas.

Eles participavam de uma confraternização dentro uma embarcação momentos antes do desaparecimento. Os dois deixaram a festa por volta das 15h para um passeio na moto aquática sem informar um destino, de acordo com os relatos das testemunhas.

Grupo percebeu a ausência no fim da tarde, quando a embarcação voltou para a marina. Socorristas foram acionados enquanto os próprios amigos também voltaram ao mar em uma embarcação particular para fazer buscas iniciais perto do último ponto conhecido.

Mulher estava a cerca de 16 quilômetros da costa. Segundo os bombeiros, ela foi localizada, nas proximidades da Ilha de Búzios, "entre 5 e 10 milhas náuticas da costa, aproximadamente 16 quilômetros em direção noroeste".

Ela foi localizada com o apoio de pescadores. Após o resgate, a vítima foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros até o flutuante da balsa de Ilhabela e, na sequência, encaminhada para atendimento médico. O pescador Alex dos Santos afirmou que a vítima estava muito debilitada quando ele a localizou.

Ele e o filho estavam pescando camarões quando decidiram seguir para uma área mais afastada do mar. "Parece que era Deus avisando", afirmou em um vídeo que circula nas redes sociais.

Já em alto-mar, na região próxima à Ilha de Búzios, pai e filho avistaram Bruna sozinha na água. "Fiz a volta mais para fora e vi a pessoa na água, mas não tinha barco e não tinha nada, uma lonjura daquela. Ela está bem fraquinha, a gente segurou ela, botou para cima e enrolou com uma coberta", detalhou.

Bruna estava bastante assustada e com as mãos muito brancas, segundo Alex. "Deus colocou a gente para salvar essa vida", afirmou o homem.

O pescador acredita que ela conseguiu sobreviver por causa do colete salva-vidas. Pai e filho acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou a embarcação dos pescadores no trajeto de retorno.