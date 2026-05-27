BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (27) que o governo federal está preparado para responder aos possíveis efeitos do El Niño, fenômeno meteorológico que altera regimes de chuvas.

"Sabemos que a natureza muitas vezes é incontrolável, mas nós estamos preparados, estruturados com tudo aquilo que é preciso para enfrentar uma crise provocada pele El Niño", declarou Lula em entrevista à Rede Amazônica, afiliada da Globo no Amazonas.

O petista também fez uma crítica ao governo anterior, sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nominalmente. "Quando entramos [no poder em 2023] não estávamos preparados porque estava desmontado o governo", declarou Lula.

O tema do El Nino é especialmente sensível no estado porque quando há secas muito severas o nível do rio Amazonas baixa e a navegação fluvial fica comprometida. Quando isso acontece, tanto a capital Manaus como outras cidades podem ficar isoladas.

Na segunda-feira (25), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino determinou que a gestão Lula e que os estados da Amazônia e do Pantanal informem quais medidas estão em curso para evitar e conter incêndios florestais nesses biomas.

A análise de especialistas é que o El Niño deve começar até julho e ir até fevereiro de 2027, aumentando as temperaturas do verão no Brasil.

Na entrevista, Lula afirmou que está destravando as obras da BR-319. A via, que liga Manaus a Porto Velho (RO), tem trechos sem asfalto. O asfaltamento da rodovia é criticado por ambientalistas, que temem que o desmatamento da Amazônia seja facilitado. O petista afirma que as obras serão feitas com cuidado ambiental.

O presidente também afirmou que a capital Amazônia precisa ser ligada por terra a outros locais. "Não tem sentido as cidades não conseguirem se comunicarem, ficarem dependendo do rio que quando seca não dá para fazer o transporte necessário", declarou ele.