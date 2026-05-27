SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Laudo do Instituto Médico Legal (IML) indica que o motorista preso por causar a queda de um carro no rio Tamanduateí, em São Paulo, estava embriagado. O resultado foi confirmado pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado ao UOL. A ocorrência, que envolveu três veículos, resultou na morte de um homem de 59 anos.

A batida entre os carros ocorreu por volta das 4h50 da segunda-feira (25), na avenida do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do número 100, na região da Sé, sob o viaduto Radial Leste.

Um Fiat Fastback estava em alta velocidade e, ao fazer uma conversão proibida na ponte, bateu na lateral de um Gol preto. Em seguida, perdeu o controle da direção e colidiu com outro, que caiu dentro do rio com as rodas para cima, segundo a SSP.

O terceiro veículo ficou totalmente submerso. Socorristas foram ao local para acessá-lo, mas o alto volume de água devido à quantidade de chuvas nos dias anteriores ao acidente dificultou a ação.

Os agentes conseguiram localizar o corpo de João Soares da Silva, de 59 anos, no rio. De acordo com a família, a vítima voltava do trabalho.

O condutor apontado como causador da colisão, Pedro Henrique Correia Silva, de 21 anos, se recusou a fazer teste do bafômetro no momento da ocorrência. O IML (Instituto Médico Legal) realizou então o exame clínico de embriaguez, que registrou resultado positivo.

Tags:

Laudo