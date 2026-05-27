BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A mulher que sobreviveu após ser jogada de um penhasco na região metropolitana de Belo Horizonte havia solicitado uma medida protetiva contra o ex-marido, preso na última terça-feira (26) sob suspeita de tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, a corporação encaminhou à Justiça, em 21 de maio, o pedido feito pela vítima, Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, 41. O caso tramita sob sigilo e não foi informado se a solicitação havia sido atendida e aplicada.

Silvanildo Amâncio de Araújo Santos, 52, foi preso em Várzea da Palma, no norte de Minas Gerais, na manhã da terça. A prisão em flagrante dele foi homologada pela Justiça, e a audiência de custódia foi marcada para a tarde desta quarta-feira (27).

Procurada, a advogada dele afirmou que ainda não teve acesso aos autos e, por essa razão, não irá se manifestar.

Ele aparece em um vídeo afirmando a um policial que empurrou a ex-mulher de um penhasco no Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Também disse ter sido ameaçado e chamado de estuprador pela filha da vítima, enteada dele.

O homem afirmou ainda que desceu no penhasco para tentar buscar a vítima, mas não conseguiu porque ela estava longe. Ele admitiu também ter usado um canivete para ameaçá-la, segundo a polícia.

A vítima, que trabalha como diarista, seguia para o serviço quando foi interceptada pelo suspeito na parte da manhã. Ela estava desaparecida desde segunda-feira (25) e foi encontrada agarrada a um arbusto após 24 horas de buscas.

Bombeiros e policiais usaram técnicas especializadas de resgate em área de difícil acesso e uma aeronave Arcanjo para retirá-la com segurança. Vinte militares participaram da operação.

A mulher estava a cerca de 50 metros do ponto de onde foi jogada. O tenente Geraldo Silveira, copiloto do Corpo de Bombeiros, afirmou ao Jornal Nacional que a vítima estava muito cansada por causa das horas passadas na região e do frio enfrentado durante a madrugada. Os primeiros socorros foram prestados logo após o resgate.