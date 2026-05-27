RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram após serem baleados durante uma ação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (27), na localidade da Ipuca, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

Segundo moradores da região, as vítimas trabalhavam em uma obra e estavam em uma motocicleta levando ferramentas e marmitas quando foram atingidas pelos disparos. Esse material de construção teria sido confundido com armas.

As vítimas foram identificadas como Marcelo da Cruz Silva, 41, e Edvan Felipe de Assis, 46. Moradores afirmam que Edvan era dono de um bar na região da Ipuca e que, naquela manhã, havia saído para ajudar Marcelo em um trabalho como ajudante de pedreiro.

Os dois homens foram encontrados caídos ao lado de ferramentas de obra. Durante a perícia, a Polícia Civil localizou uma ferramenta descrita como uma régua de pedreiro a cerca de 150 metros dos corpos.

Em nota, a Polícia Militar informou que um procedimento apuratório foi instaurado para investigar as circunstâncias em que policiais militares atingiram dois homens em uma motocicleta durante uma ocupação realizada pelo 7º BPM (São Gonçalo).

A corporação afirmou ainda que isolou o local e acionou a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. A PM declarou lamentar as mortes e disse colaborar integralmente com as investigações.

A Polícia Civil informou que policiais militares envolvidos na ocorrência e testemunhas estão sendo ouvidos na delegacia. As armas dos agentes foram apreendidas e serão submetidas a confronto balístico.

Segundo a corporação, as imagens das câmeras corporais dos policiais já foram requisitadas. O local passou por perícia, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML). Outras diligências seguem em andamento para esclarecer o caso.

As mortes provocaram protestos de moradores, que interditaram a BR-101, na altura do km 306, no sentido Rio. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), manifestantes atearam fogo em pneus às margens da rodovia por volta das 9h20.

A pista chegou a ser totalmente fechada às 9h55. A liberação parcial ocorreu às 10h02, e o trânsito foi completamente normalizado às 11h30, segundo a PRF.