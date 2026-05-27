SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) publicou o relatório do Sisu 2026 com as notas de corte finais e o número de inscritos por curso. Medicina segue como o curso mais disputado do país, enquanto graduações ligadas à tecnologia aparecem entre as maiores pontuações desta edição. Carreiras tradicionais, como direito e psicologia, também mantêm alta procura entre os candidatos.

A maior nota de corte ficou com medicina da Unilab (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), em Baturité (CE), que atingiu 865,3 pontos na ampla concorrência. Na sequência aparecem inteligência artificial da UFG (Universidade Federal de Goiás), com 846,72 pontos na AC, e medicina da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), com 842,57. A escala vai até mil.

Já entre os cursos com maior número de inscritos, medicina da UFMG lidera, com 17.010 candidatos para 160 vagas na ampla concorrência. Em seguida aparecem análise e desenvolvimento de sistemas do IFSP (12.944 inscritos), medicina da própria UFMG em modalidade de escola pública (10.697), medicina da UFRJ (10.480) e medicina da UFSCar (10.166).

A presença da Unilab no topo do ranking se explica, em parte, por uma política própria de bonificação. A universidade concede um acréscimo, em torno de 10%, na nota de candidatos que se enquadram em determinados perfis. Com o bônus, essas notas passam a disputar as vagas no Sisu, o que eleva a pontuação de corte final.

Decisões locais de universidades também ajudam a explicar mudanças nas pontuações desta edição. Na UFU, onde medicina e engenharia aeronáutica aparecem entre as maiores notas do país, a alta foi impulsionada pela revisão dos pesos do Enem usados no cálculo da média final, com maior valorização da redação e da área de ciências da natureza.

Em direito, a maior nota de corte foi registrada na UFMS, em Campo Grande, com 802,97 pontos na ampla concorrência, curso com uma única vaga disponível. Na sequência aparecem direito da UFG (794,92) e direito da Unifesp em Osasco (792,49).

Psicologia, que também ficou entre os cursos mais procurados do Sisu 2026, registrou as maiores notas de corte na UFRGS, com 790,62 no noturno e 779,94 no integral, ambos no Instituto de Psicologia em Porto Alegre. A UFG (777,60) e a UFRJ (777,18) também aparecem entre os cortes mais altos da área.

O Sistema de Seleção Unificada reúne vagas em universidades e institutos federais com base no desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em 2026, foram ofertadas 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições.

A nota de corte representa a menor pontuação necessária para que o candidato permaneça, dentro do limite de vagas, no processo seletivo. O indicador varia conforme a demanda e o desempenho dos inscritos.

Uma das mudanças desta edição é o uso automático das notas das três últimas provas do Enem ?2023, 2024 e 2025. O sistema considera apenas a melhor média obtida em uma única edição, o que aumenta as chances de classificação sem misturar resultados de anos diferentes.

As notas de corte também variam conforme a modalidade de vaga. Na ampla concorrência, disputam candidatos sem reserva. Já nas ações afirmativas, as vagas são destinadas a estudantes de escola pública, com recortes adicionais de renda, raça e deficiência, conforme a Lei de Cotas.

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MAIORES NOTAS DE CORTE DO SISU 2026

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Nota

Medicina - UNILAB - Integral - Campus Fora de Sede - Baturité/CE - AC - 8 - 865,3

Inteligência artificial - UFG - Integral - Câmpus Samambaia - AC - 7 - 846,72

Medicina - UFU - Integral - Campus Umuarama - AC - 30 - 842,57

Medicina - UFU - Integral - Campus Umuarama - LI_EP - 4 - 836,07

Engenharia aeronáutica - UFU - Integral - Campus Glória - AC - 9 - 834,91

Engenharia aeronáutica - UFU - Integral - Campus Glória - LI_EP - 1 - 834,07

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 96 - 833,86

Engenharia da computação - UTFPR - Integral - Câmpus Curitiba - Sede Centro - AC - 4 - 829,76

Engenharia de computação e informação - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 16 - 827,86

Medicina - UFSC - Integral - Campus Universitário - Trindade - AC - 15 - 827,78

Engenharia de software - UFG - Noturno - Câmpus Samambaia - AC - 7 - 827,37

Inteligência artificial - UFG - Integral - Câmpus Samambaia - LI_EP - 1 - 827,11

Medicina - UEMS - Integral - Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro - AC - 15 - 826,99

Medicina - UFTM - Integral - Hospital de Clínicas da UFTM (HC) - AC - 25 - 823,81

Sistemas de informação - UFPE - Integral - Campus Universitário Cidade do Recife - AC - 50 - 823,65

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - LI_EP - 17 - 821,22

Engenharia de computação e informação - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - LI_EP - 2 - 820,99

Engenharia de software - UFG - Noturno - Câmpus Samambaia - LI_EP - 1 - 819,2

Medicina - UFRJ - Integral - Centro Multidisciplinar de Macaé - AC - 28 - 819,04

Engenharia de computação - UFSCAR - Integral - Unidade SEDE - AC - 15 - 818,89

MAIORES NOTAS DE CORTE DO SISU 2026 NA MODALIDADE AMPLA CONCORRÊNCIA (SEM RESERVA DE VAGAS)

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Nota

Medicina - UNILAB - Integral - Campus Fora de Sede - Baturité/CE - AC - 8 - 865,3

Inteligência artificial - UFG - Integral - Câmpus Samambaia - AC - 7 - 846,72

Medicina - UFU - Integral - Campus Umuarama - AC - 30 - 842,57

Engenharia aeronáutica - UFU - Integral - Campus Glória - AC - 9 - 834,91

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 96 - 833,86

Engenharia da computação - UTFPR - Integral - Câmpus Curitiba - Sede Centro - AC - 4 - 829,76

Engenharia de computação e informação - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 16 - 827,86

Medicina - UFSC - Integral - Campus Universitário - Trindade - Florianópolis - AC - 15 - 827,78

Engenharia de software - UFG - Noturno - Câmpus Samambaia - AC - 7 - 827,37

Medicina - UEMS - Integral - Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro - AC - 15 - 826,99

Medicina - UFTM - Integral - Hospital de Clínicas da UFTM (HC) - AC - 25 - 823,81

Sistemas de informação - UFPE - Integral - Campus Universitário Cidade do Recife - AC - 50 - 823,65

Medicina - UFRJ - Integral - Centro Multidisciplinar de Macaé - AC - 28 - 819,04

Engenharia de computação - UFSCar - Integral - Unidade SEDE - AC - 15 - 818,89

Medicina - UFSC - Integral - Campus Curitibanos - AC - 1 - 818,78

Medicina - UFMG - Integral - Campus Saúde - AC - 160 - 818,5

Engenharia de software - UTFPR - Noturno - Câmpus Dois Vizinhos - AC - 1 - 817,97

Medicina - UFSB - Integral - Paulo Freire - AC - 7 - 817,41

Medicina - UFPR - Integral - Coordenação de Medicina - AC - 20 - 817,16

Ciência da computação - UFPE - Integral - Campus Universitário Cidade do Recife - AC - 50 - 817,04

CURSOS COM MAIOR NÚMERO DE INSCRITOS

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Inscritos

Medicina - UFMG - Integral - Campus Saúde - AC - 160 - 17.010

Análise e desenvolvimento de sistemas - IFSP - Noturno - IFSP - Campus São Paulo - AC - 40 - 12.944

Análise e desenvolvimento de sistemas - IFSP - Noturno - IFSP - Campus São Paulo - LI_EP - 9 - 10.802

Medicina - UFMG - Integral - Campus Saúde - LI_EP - 25 - 10.697

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 96 - 10.480

Medicina - UFSCar - Integral - Unidade SEDE - AC - 20 - 10.166

Direito - UNIFESP - Noturno - Campus Osasco - AC - 24 - 9.986

Medicina - UFF - Integral - Campus Niterói - CMM - Faculdade de Medicina/HUAP - AC - 84 - 8.241

Medicina - UNIRIO - Integral - Campus Mariz e Barros - AC - 79 - 8.210

Psicologia - UFRJ - Integral - Praia Vermelha - AC - 86 - 8.147

Psicologia - UNIFESP - Integral - Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim - AC - 23 - 7.936

Direito - UNIFESP - Noturno - Campus Osasco - LI_EP - 6 - 7.462

Medicina - UFAL - Integral - Campus A. C. Simões - AC - 50 - 7.323

Medicina - UFBA - Integral - Unidades Dispersas / Salvador - Faculdade de Medicina da Bahia - AC - 38 - 7.300

Medicina - UnDF - Integral - Campus ESCS Asa Norte - Graduação Medicina - AC - 48 - 6.821

Medicina - UFAM - Integral - Faculdade de Medicina - AC - 25 - 6.752

Psicologia - UFMG - Matutino - Campus Pampulha - AC - 66 - 6.703

Direito - UFRJ - Integral - Faculdade de Direito - AC - 172 - 6.548

Medicina - UFC - Integral - Fortaleza - AC - 80 - 6.476

Medicina - UFMA - Integral - Campus de Pinheiro - AC - 50 - 6.436

CURSOS DE MEDICINA COM MAIORES NOTAS DE CORTE DO SISU 2026

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Inscritos

Medicina - UNILAB - Integral - Campus Fora de Sede - Baturité/CE - AC - 8 - 865,3

Medicina - UFU - Integral - Campus Umuarama - AC - 30 - 842,57

Medicina - UFU - Integral - Campus Umuarama - LI_EP - 4 - 836,07

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - AC - 96 - 833,86

Medicina - UFSC - Integral - Campus Universitário - Trindade - AC - 15 - 827,78

Medicina - UEMS - Integral - Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro - AC - 15 - 826,99

Medicina - UFTM - Integral - Hospital de Clínicas da UFTM (HC) - AC - 25 - 823,81

Medicina - UFRJ - Integral - Cidade Universitária - LI_EP - 17 - 821,22

Medicina - UFRJ - Integral - Centro Multidisciplinar de Macaé - AC - 28 - 819,04

Medicina - UFSC - Integral - Campus Curitibanos - AC - 1 - 818,78

Medicina - UFMG - Integral - Campus Saúde - AC - 160 - 818,5

Medicina - UFSB - Integral - Paulo Freire - AC - 7 - 817,41

Medicina - UFPR - Integral - Coordenação de Medicina - AC - 20 - 817,16

Medicina - UFOP - Integral - Campus Morro do Cruzeiro - AC - 40 - 817

Medicina - UFSC - Integral - Campus Araranguá - Jardim das Avenidas - AC - 9 - 817

Medicina - UFSCAR - Integral - Unidade SEDE - AC - 20 - 816,55

Medicina - UNIOESTE - Integral - Reitoria - AC - 7 - 815,83

Medicina - UFC - Integral - Fortaleza - AC - 80 - 815,34

Medicina - UEM - Integral - Unidade SEDE - AC - 4 - 813,78

Medicina - UEMS - Integral - Unidade Universitária de Campo Grande - Santo Amaro - V1 - 1 - 813,65

CURSOS DE DIREITO COM MAIORES NOTAS DE CORTE DO SISU 2026

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Nota

Direito - UFMS - Integral - Campo Grande - AC - 1 - 802,97

Direito - UFG - Matutino - Câmpus Colemar Natal e Silva - AC - 14 - 794,92

Direito - UNIFESP - Integral - Campus Osasco - AC - 24 - 792,49

Direito - UNIFESP - Noturno - Campus Osasco - AC - 24 - 788,51

Direito - UFPR - Matutino - Santos Andrade - AC - 10 - 788,46

Direito - UFC - Integral - Fortaleza - AC - 50 - 787,52

Direito - UFG - Noturno - Câmpus Colemar Natal e Silva - AC - 14 - 786,56

Direito - UEL - Vespertino - UEL - Campus Universitário - AC - 1 - 785,9

Direito - UFRJ - Integral - Faculdade de Direito - AC - 172 - 784,68

Direito - UFMS - Noturno - Câmpus de Três Lagoas - CPTL II - AC - 1 - 784,46

Direito - UFMG - Matutino - Faculdade de Direito - AC - 100 - 783,14

Direito - UFMS - Noturno - Campo Grande - AC - 1 - 781,24

Direito - UFRJ - Noturno - Faculdade de Direito - AC - 72 - 780,66

Direito - UFPR - Noturno - Santos Andrade - AC - 10 - 780,18

Direito - UFC - Noturno - Fortaleza - AC - 50 - 780,16

Direito - UFS - Vespertino - Unidade SEDE - AC - 23 - 779,82

Direito - UFU - Matutino - Campus Santa Mônica/Reitoria - AC - 20 - 778,09

Direito - UFS - Vespertino - Unidade SEDE - LI_EP - 1 - 777,9

Direito - UFPE - Matutino - Campus Universitário Cidade do Recife - AC - 50 - 777,22

Direito - UFC - Integral - Fortaleza - LI_EP - 3 - 776,02

CURSOS DE PSICOLOGIA COM MAIORES NOTAS DE CORTE DO SISU 2026

Curso - Universidade - Turno - Campus - Modalidade - Vagas - Nota

Psicologia - UFRGS - Noturno - Instituto de Psicologia - AC - 1 - 790,62

Psicologia - UFMS - Integral - Campo Grande - AC - 1 - 789,16

Psicologia - UFRGS - Integral - Instituto de Psicologia - AC - 3 - 779,94

Psicologia - UFG - Integral - Câmpus Colemar Natal e Silva - AC - 5 - 777,60

Psicologia - UFRJ - Integral - Praia Vermelha - AC - 86 - 777,18

Psicologia - UFSC - Integral - Campus Universitário - Trindade - AC - 13 - 773,64

Psicologia - UFU - Integral - Campus Umuarama - AC - 20 - 772,79

Psicologia - UFG - Integral - Câmpus Colemar Natal e Silva - LI_EP - 1 - 771,96

Psicologia - UFPR - Integral - Santos Andrade - AC - 7 - 771,54

Psicologia - UFMG - Matutino - Campus Pampulha - AC - 66 - 771,06

Psicologia - UFRGS - Integral - Instituto de Psicologia - LI_EP - 1 - 769,68

Psicologia - UFS - Vespertino - Unidade SEDE - AC - 20 - 769,42

Psicologia - UFJF - Integral - Campus SEDE - AC - 11 - 767,38

Psicologia - UEL - Integral - Campus Universitário - AC - 10 - 765,50

Psicologia - UFS - Vespertino - Unidade SEDE - V1 - 1 - 765,09

Psicologia - UFSCAR - Integral - Unidade SEDE - AC - 20 - 763,96

Psicologia - UFS - Vespertino - Unidade SEDE - LI_EP - 1 - 763,76

Psicologia - UNIFESP - Integral - Baixada Santista - Silva Jardim - AC - 23 - 763,53

Psicologia - UFRJ - Integral - Praia Vermelha - LI_EP - 14 - 763,37

Psicologia - UFSC - Integral - Campus Universitário - Trindade - LI_EP - 3 - 762,35

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Medicina