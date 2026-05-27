SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça acatou um pedido da defesa de Jairinho para que ele seja ouvido somente após o depoimento de Monique Medeiro, mãe de Henry Borel e também ré no júri.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou um habeas corpus impetrado pela defesa do réu Jairo Souza Santos Júnior. A decisão foi em caráter liminar e expedida hoje pelo Juízo carioca -em meio ao julgamento do próprio Jairinho e Monique Medeiros, que acontece no Rio de Janeiro.

Jairinho pediu para ser ouvido somente após o depoimento de Monique Medeiros. A mulher acusa o ex-vereador de ter cometido o crime sozinho e, segundo a defesa do réu, ele ficaria impossibilitado de defender-se das acusações se fosse ouvido antes.

Pedido já havia sido feito no primeiro dia de julgamento, na segunda-feira, mas foi indeferido. Agora, no terceiro dia, a decisão do desembargador Sidney Rosa da Silva passa a valer para o Tribunal do Júri em andamento. O magistrado entendeu que a ordem dos depoimentos não seria capaz de prejudicar a defesa de Monique.