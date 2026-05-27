SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da Guarda Civil Metropolitana e policiais civis localizaram quatro corpos entre segunda (25) e terça-feira (26) em um terreno da Sabesp na rua Anísio Spínola Teixeira, no bairro Cidade Nova Heliópolis, zona sul de São Paulo.

Em nota, a Sabesp disse que está cooperando com as autoridades policiais na investigação no local.

Conforme o boletim de ocorrência, guardas-civis metropolitanos ambientais realizavam patrulhamento pela área de mata ?descrita por eles como ponto conhecido de crimes? quando observaram três trilhas recentes em meio à vegetação.

Após percorrer um curto trecho, os GCMs encontraram três pontos com terra mexida e vegetação aparada. Ao se aproximarem, os agentes viram três corpos enterrados, envoltos em cobertores e dispostos em locais distintos.

Dois deles estavam cobertos por uma substância branca com aparência de cal, e cada um tinha uma pedra grande sobre si. A ação contou com apoio do Canil da GCM.

Equipes do Corpo de Bombeiros desenterraram os três cadáveres, que estavam envoltos em panos e fitas adesivas. A identificação facial não foi possível devido ao avançado estado de decomposição.

Na terça-feira, por volta do meio-dia, policiais civis do 95º DP (Heliópolis) retornaram à área. Durante o patrulhamento, notaram uma porção de terra fofa com sinais de ação recente e encontraram um quarto corpo, também envolto em pedaços de pano e em estado avançado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para a remoção. Investigadores do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) foram chamados para auxiliar nas investigações.

Em paralelo, a polícia investiga o desaparecimento de três homens que se conheciam. Os investigadores evitam associar os dois casos, mas reconhecem indícios de relação entre eles. A apuração avalia a possibilidade de que os mortos tenham sido vítimas de um tribunal do crime.