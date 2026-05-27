SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 26 anos, mãe de duas crianças, foi morta a tiros pelo ex-companheiro na noite de terça-feira (26), segundo a polícia. O crime ocorreu na rua Baltazar Águila, no bairro Tremembé, na zona norte de São Paulo.
O suspeito não aceitava o fim do relacionamento, segundo familiares, e fazia diversas ameaças à vítima.
Letícia Alves de Oliveira e Raimundo Nonato Ferreira da Silva, 52, ficaram juntos por quatro anos. Parentes de Letícia disseram que o relacionamento era conturbado e marcado por muitas brigas.
Quatro meses atrás, Letícia terminou o relacionamento e passou a morar com a mãe e a irmã na zona norte. Mas Raimundo não aceitava e queria retomar o relacionamento, conforme o informado à polícia. Ele abriu um comércio perto da casa da ex-sogra para monitorar o dia a dia de Letícia.
Raimundo teria chegado a enviar um vídeo para Letícia carregando um revólver, segundo o registro da ocorrência. A reportagem não identificou quem realiza a defesa do suspeito.
Na noite de terça, o homem invadiu armado a casa onde Letícia vivia. A irmã da vítima partiu para cima dele, enquanto Letícia tentava se esconder no banheiro, conforme a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Raimundo atirou quatro vezes. Dois disparos a atingiram na cabeça e nas costas.
O resgate foi acionado e a morte de Letícia foi constatada ainda no local. Raimundo fugiu logo após os disparos e não foi localizado até o momento.
O crime aconteceu no terceiro andar da casa, e o suspeito chegou a falar com Ana Paulo Oliveira, mãe de Letícia, após os disparos. "Ele desceu e falou: 'Agora ela não é mais de ninguém'", afirmou à TV Globo.
"As ameaças que ela sofria nunca falava para mim, porque ela sabia que eu ia tomar uma atitude. Se soubesse que ele estava mandando vídeo para ela mostrando arma, tinha acionado a polícia e mandava para casa dele para prender antes de acontecer o que aconteceu", acrescentou.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e localização/apreensão de objeto no 73° Distrito Policial (Jaçanã).
