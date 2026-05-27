PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Mais de 400 gatos foram encontrados vivendo enclausurados em um apartamento de uma mulher em Concórdia (SC).

Segundo a prefeitura municipal, a proprietária do apartamento afirma que tinha apenas um casal de gatos, que se reproduziu de forma desordenada ao longo dos últimos dez anos, sem que ela tivesse adotado outros animais.

A prefeitura não divulgou o nome e nem mais detalhes da proprietária do apartamento. A reportagem não conseguiu identificar quem é a moradora.

A intervenção do município ocorreu após a assinatura, no fim de abril, de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com a dona do imóvel, motivado por uma ação do Ministério Público de Santa Catarina.

Procurada por email na manhã desta quarta-feira (27) para confirmar o que levou à abertura da ação, a Promotoria não respondeu até a publicação deste texto.

De acordo com a diretoria municipal de bem-estar animal de Concórdia, os animais não puderam ser retirados imediatamente e passam por período de quarentena, já que parte deles está doente em razão das más condições em que viviam.

"Devido à quantidade de gatos e às condições de saúde deles, o trabalho acabou sendo maior do que se imaginava", disse a diretoria em nota.

O acordo entre a prefeitura e a tutora prevê que os animais sejam encaminhados para castração e, em seguida, destinados a ONGs de proteção animal para adoção. O número de gatos, no entanto, já diminuiu após a morte de alguns e a fuga de outros por buracos nas telas de proteção.

Ainda segundo a prefeitura, agentes municipais estão realizando avaliações veterinárias, microchipagem e aplicação de medicamentos com apoio de alunos do curso de medicina veterinária do Instituto Federal Catarinense, mas enfrentam dificuldades de acesso ao apartamento porque a tutora não concorda com a entrada da equipe.

O local onde a idosa vive com os felinos tem cerca de 200 m², segundo a veterinária Juliana Lupatto, chefe da diretoria.

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