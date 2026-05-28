BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A avenida Liberdade, anunciada como legado da COP30 em Belém e inaugurada em abril deste ano, cinco meses após o início da conferência do clima, é alvo de duas ações por suposto prejuízo de posse de terra de moradores do entorno. Ambas aguardam decisão judicial.

Uma delas incluía um pedido de paralisação da obra, mas a avenida foi inaugurada antes da apreciação da Justiça.

Além da suposta sobreposição ao território de populações tradicionais, nas ações é dito que houve dano ambiental, com a destruição de milhares de pés de açaí da comunidade Navegantes para criar a avenida. Pesquisadores afirmam, ainda, que animais foram atropelados na via após a inauguração.

Procurada pela reportagem, a PGE (Procuradoria-Geral do Estado) afirma que ainda não havia sido notificada e que celebrou um acordo judicial com os moradores de uma das comunidades, sendo que as indenizações já foram depositadas para aqueles que aceitaram a proposta.

Em nota, o governo do Pará, responsável pela via, diz que a obra atende a 57 condicionantes socioambientais e incorpora medidas de mitigação, como 34 passagens de fauna para prevenção de atropelamentos.

Com 14 km de pista expressa, a via foi criada para interligar os municípios de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana. A construção foi orçada em R$ 489 milhões, com recursos do governo estadual.

A inauguração da avenida ocorreu em 2 de abril, mesmo dia da transmissão de cargo do então governador Helder Barbalho (MDB) para a vice Hana Ghassan.

As ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em março deste ano, para proteção dos direitos territoriais das comunidades de Nossa Senhora dos Navegantes, Beira-Rio e Uriboquinha, afetadas pela nova via.

O MPF aponta o que considera graves irregularidades em um acordo firmado em 2025, entre a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e o governo estadual, que transferiu 32,58 hectares do imóvel da fazenda experimental da Embrapa para a realização da obra.

Dessa área cedida, em torno de 7,3 hectares ?o equivalente a dez campos de futebol? são sobrepostos aos territórios das três comunidades ribeirinhas extrativistas. No processo, a Embrapa reconhece a presença dos ribeirinhos na região há mais de 80 anos, mas afirma que detém domínio formal da área.

"O fundamento das ações é que o acordo é nulo, pois foi feito sem ouvir os ribeirinhos", diz o procurador Felipe Palha. Segundo ele, se o acordo for invalidado, a posse do Estado sobre aquele trecho da terra deixará de ter validade jurídica.

O MPF pede que o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a Embrapa e a União reconheçam formalmente o território das comunidades, totalizando 1.500 hectares, para a criação de um Projeto de Assentamento Agroextrativista.

"A falta de titulação formal submete os moradores a um cenário de invisibilidade e racismo institucional, privando-os de serviços básicos como água, energia e saneamento e expondo o território à especulação imobiliária agravada pela nova rodovia", diz a procuradora Thais Santi.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Pará diz, em nota, que as comunidades citadas foram indenizadas, incluindo pelos valores previstos de produção futura de açaí pelos próximos 20 anos.

"A obra acompanhou o traçado do linhão de energia já existente, em uma área que possuía intervenção anterior e predominância de vegetação rasteira, em total conformidade ao licenciamento ambiental", declara a pasta.

A Embrapa diz, em comunicado, que não foi notificada da ação e defende que o acordo é legal. De acordo com a empresa, ele foi homologado pela Justiça Federal visando a proteção e a restituição do patrimônio público federal sob sua gestão.

Também em nota, a AGU (Advocacia-Geral da União) diz que ainda não foi citada sobre a ação que envolve Incra, Embrapa e União e que apresentará manifestação nos autos quando isso ocorrer. "Entretanto, a Advocacia-Geral da União reforça desde já que tem atuado com firmeza na defesa dos direitos indígenas e avaliará cuidadosamente as peculiaridades do caso concreto", declara.

Moradores da comunidade quilombola do Abacatal, próxima da avenida, chegaram a acampar na rodovia, no final de março, para cobrar a reparação dos danos. Eles temem insegurança alimentar, porque 90% vivem da agricultura familiar e do cultivo do açaí.

ATROPELAMENTO DE ANIMAIS

Desde que a via foi inaugurada, pelo menos um tamanduá-mirim e três capivaras foram mortos por atropelamento no trecho.

Pesquisadores fizeram alertas para os riscos associados à avenida, que divide o Parque Estadual do Utinga e a APA (Área de Proteção Ambiental) de Belém, um dos poucos fragmentos remanescentes de vegetação da cidade.

"A vegetação que sustenta toda essa fauna foi retirada", diz o pesquisador Leandro Ferreira, do Museu Paraense Emílio Goeldi. "Quando você cria uma barreira física, os animais têm que se adaptar a essa nova realidade. Com isso os casos de atropelamento de animais vão aumentar, principalmente à noite, pois muitos são animais noturnos."

Um levantamento feito pelo Museu Emílio Goeldi identificou mais de mil espécies de árvores na área ocupada pela avenida.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se