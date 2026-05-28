SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de origem polar deve deixar o tempo estável na região metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira (28), mas mantendo a sensação de frio do outono.

Segundo os dados dos institutos de meteorologia, o dia até deve ter o predomínio de sol entre bastante nebulosidade pela manhã e maior abertura de céu durante a tarde, mas as temperaturas não devem subir muito.

A previsão é de mínima de 12°C ainda durante a madrugada e máxima na casa dos 20°C à tarde. Não deve chover.

Nesta quarta (27), com a maior presença do sol, a temperatura máxima chegou a 24,7°C na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital. A mínima foi registrada à noite, quando já estava 16,1°C às 20h.

Se o clima deve ficar seco na Grande São Paulo, o mesmo não ocorre nas demais regiões do Sudeste. A Climatempo explica que um sistema de baixa pressão se deslocando para o oceano e a influência marítima, somada ao avanço de uma frente fria, favorece chuvas fracas a moderadas no litoral e norte capixaba e no nordeste mineiro desde cedo e ao longo do dia.

O instituto diz que a circulação marítima dos ventos também mantém chuvas fracas e isoladas no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de pontos do interior e sul fluminense, leste e interior de Minas Gerais.

Já no norte do Rio de Janeiro e sul capixaba, as chuvas devem ocorrer com maior intensidade. Nas demais áreas, o tempo segue mais estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

"As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul paulista, no sul de Minas e na metade sul do Rio de Janeiro, enquanto nas demais áreas os termômetros sobem ao longo da tarde. No Triângulo e no extremo norte mineiro, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. As rajadas de vento variam de 40 a 50 km/h no extremo norte de Minas, e entre o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, podendo chegar a 70 km/h na região dos Lagos, no Rio", diz a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

No restante do país, a quinta será marcada por contrastes no tempo, destaca Caetano. Ela diz que enquanto o tempo firme predomina em boa parte do Sul e do Centro-Oeste, a chuva aparece em áreas do litoral do Sudeste e em trechos do Nordeste, enquanto o Norte concentra as instabilidades mais intensas do país. Também há destaque para baixos índices de umidade do ar em áreas do interior do país, além de rajadas de vento em diferentes regiões.