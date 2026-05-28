SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo, recebe no sábado (30) a Uniexpo Fórum de Profissões. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá universidades e especialistas com o objetivo de aproximar estudantes do ensino médio das diferentes possibilidades de cursos, carreiras e projetos de vida.
A programação do evento contará com salas temáticas, oficinas práticas, rodas de conversa, palestras e encontros com profissionais das áreas de enfermagem, engenharia, medicina, economia, psicologia, biomedicina e outros. Nas palestras, serão abordados temas como escolha profissional, autoconhecimento e tomada de decisão.
Para Patrick Lima, coordenador do ensino médio do colégio, iniciativas como essa aproximam os estudantes de possibilidades concretas de futuro.
"A escolha profissional é uma construção, não é uma decisão que acontece de uma hora para outra, mas parte de um processo de escuta, pesquisa, preparação, vivência e amadurecimento", afirma.
Para se inscrever no evento, os interessados devem acessar o site da organização. O Uniexpo Fórum de Profissões acontecerá no próximo sábado (30), das 11h às 16h, no Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na rua Domingos de Morais, 2565, na Vila Mariana, na capital paulista. A entrada é gratuita.
Entre as instituições confirmadas na Uniexpo estão:
- USP
- Unesp
- Unicamp
- Unifesp
- Estácio
- Centro Universitário FEI
- FIAP
- Einstein
- Faculdade Bela Vista
- Faculdade BP
- Faculdade Sírio Libanês
- Fecap
- IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)
- Instituto Mauá de Tecnologia
- Senac
Além disso, a programação também inclui oficinas práticas ao longo de todo o dia, com atividades que vão de primeiros socorros à robótica, permitindo que os estudantes tenham contato direto com diferentes áreas de atuação.
"O papel do ensino médio, numa perspectiva de formação integral do jovem, é proporcionar, além da excelência acadêmica, experiências que os aproximam de universidades renomadas, de diferentes áreas do conhecimento e de informações qualificadas para ampliarem seus repertórios, provocando reflexões e mostrando que existem diversos caminhos possíveis", afirma Lima.