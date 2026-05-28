SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo, recebe no sábado (30) a Uniexpo Fórum de Profissões. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá universidades e especialistas com o objetivo de aproximar estudantes do ensino médio das diferentes possibilidades de cursos, carreiras e projetos de vida.

A programação do evento contará com salas temáticas, oficinas práticas, rodas de conversa, palestras e encontros com profissionais das áreas de enfermagem, engenharia, medicina, economia, psicologia, biomedicina e outros. Nas palestras, serão abordados temas como escolha profissional, autoconhecimento e tomada de decisão.

Para Patrick Lima, coordenador do ensino médio do colégio, iniciativas como essa aproximam os estudantes de possibilidades concretas de futuro.

"A escolha profissional é uma construção, não é uma decisão que acontece de uma hora para outra, mas parte de um processo de escuta, pesquisa, preparação, vivência e amadurecimento", afirma.

Para se inscrever no evento, os interessados devem acessar o site da organização. O Uniexpo Fórum de Profissões acontecerá no próximo sábado (30), das 11h às 16h, no Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na rua Domingos de Morais, 2565, na Vila Mariana, na capital paulista. A entrada é gratuita.

Entre as instituições confirmadas na Uniexpo estão:

- USP

- Unesp

- Unicamp

- Unifesp

- Estácio

- Centro Universitário FEI

- FIAP

- Einstein

- Faculdade Bela Vista

- Faculdade BP

- Faculdade Sírio Libanês

- Fecap

- IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo)

- Instituto Mauá de Tecnologia

- Senac

Além disso, a programação também inclui oficinas práticas ao longo de todo o dia, com atividades que vão de primeiros socorros à robótica, permitindo que os estudantes tenham contato direto com diferentes áreas de atuação.

"O papel do ensino médio, numa perspectiva de formação integral do jovem, é proporcionar, além da excelência acadêmica, experiências que os aproximam de universidades renomadas, de diferentes áreas do conhecimento e de informações qualificadas para ampliarem seus repertórios, provocando reflexões e mostrando que existem diversos caminhos possíveis", afirma Lima.