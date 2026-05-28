SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois irmãos que eram acusados de matar um jovem a facadas fugiram do fórum antes da leitura da sentença condenatória em Timon (MA).

Os homens, de 27 e 30 anos, respondiam ao processo em liberdade e compareceram ao julgamento. Na terça-feira (26), eles enfrentaram o Tribunal do Júri por homicídio qualificado na 2ª Vara Criminal de Timon, segundo informações da Polícia Civil do Maranhão.

Minutos antes da sentença, no entanto, a dupla fugiu. A dinâmica da fuga não foi detalhada. Apesar disso, o Tribunal os condenou a 18 anos de prisão, com a determinação de que houvesse execução imediata da pena.

Os condenados foram encontrados e presos nesta quarta-feira (27), por volta das 20h40. A polícia informou que eles foram localizados em uma casa no povoado Bom Viver, na zona rural de Timon, e pretendiam sair para outra cidade na manhã seguinte. Imagem do momento da abordagem mostra os irmãos se rendendo com a aproximação de um agente.

Como nome deles não foi divulgado, a reportagem não pôde localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

COMO FOI O CRIME

Luis Fernando Carvalho Vieira, 21, foi morto na noite de 20 de março de 2020, em Timon. A vítima estava com a namorada e tinha saído para comprar um lanche.

Suspeita de furto motivou a perseguição, de acordo com a polícia. Os irmãos e outros dois amigos dele teriam visto o casal passar perto de um bar e, sob a desconfiança de que o jovem teria furtado a casa da família, decidiram atacá-lo.

Vítima foi morta com golpes de faca em diferentes partes do corpo, segundo o relato policial. A ação teria sido presenciada por testemunhas e pela namorada do jovem.

Polícia iniciou a investigação logo após o crime e diz ter encontrado indícios que ligavam os suspeitos ao homicídio. No local, agentes acharam uma carteira com documentos de um dos envolvidos que teria tentado registrar boletim de ocorrência no dia seguinte para alegar perda.

Motocicleta usada pela dupla também foi apreendida durante a apuração. O veículo pertencia a um dos amigos que estava no bar no momento em que o casal foi visto.

Com as provas reunidas, os irmãos se apresentaram e confessaram o crime, ainda segundo a polícia. Eles seguiram respondendo ao processo em liberdade até o julgamento, e um deles já tinha registro por porte ilegal de arma.