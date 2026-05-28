BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 9 meses, identificado como Ravi Oliveira Dias, morreu na última quarta-feira (27) após ser atingido no pescoço por uma linha de cerol em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Civil disse que confirmou nesta quinta (28) a prisão de um jovem de 19 anos por suspeita de homicídio culposo. A identidade dele não foi revelada, e a reportagem não conseguiu identificar a defesa dele.

Familiares disseram à polícia que a linha atingiu a vítima após ficar enrolada em uma motocicleta que passava pela rua onde o bebê brincava.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia e liberado para o sepultamento, que acontece nesta quinta-feira (28).