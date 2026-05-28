SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A auxiliar de enfermagem Bruna Damaris Sant?Anna da Silva, 26, recebeu alta na tarde desta quinta-feira (28) após dois dias internada no Hospital Municipal Mário Covas Jr., em Ilhabela (SP).

Na saída do hospital, em uma cadeira de rodas, ela agradeceu a todos pelas orações. Depois foi levada de carro para sua casa, em São Sebastião.

"Eu vim aqui agradecer pelos compartilhamentos da minha foto. Agradecer pelas orações que vocês fizeram, porque eu estava lá no mar orando para Deus nos guardar. Mas eu peço também, encarecidamente, que continuem orando pelo meu colega que ainda não foi encontrado. Agradeço a todos pela preocupação. Agora vou pra casa para poder descansar e rever minha família. Deus abençoe vocês. Obrigada!"

Bruna foi resgatada com vida após passar cerca de 40 horas à deriva no mar, no litoral norte de São Paulo, e desde então estava em recuperação na unidade de saúde.

Na noite de terça-feira (26) ela chegou a gravar um vídeo, com ajuda de familiares, no qual dizia, com voz debilitada, que ainda sentia dores. "Estou melhorando, mas ainda com muita dor no corpo e na garganta", disse.

Durante o período no hospital, ela realizou exames de controle e recebeu suporte integral das equipes de saúde da unidade.

Bruna foi resgatada na manhã de terça por pescadores de Ubatuba. Segundo eles, o barco responsável pelo salvamento havia mudado a rota habitual pouco antes do encontro, circunstância descrita pelos pescadores como "coisa divina".

O caso mobilizou equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Marinha e moradores da região.

HOMEM SEGUE DESAPARECIDO

Bruna sumiu após um passeio de moto aquática ao lado de Dheoge Pereira Bernardino, 28, que segue desaparecido.

Segundo o delegado Caio Nunes de Miranda, a moto aquática apresentou problema e afundou, deixando os dois à deriva em alto mar.

"Pelo que apurei, a embarcação parou no meio do mar e apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, mas ela começou a afundar", disse Miranda em entrevista à TV Globo. A análise, porém, é preliminar, e o veículo está passando por perícia.

O pescador Alex Quintino dos Santos, 47, e o filho, Alan Quintino dos Santos, 25, foram os responsáveis por encontrar a auxiliar de enfermagem.

Alex contou que costuma navegar cerca de seis quilômetros mar adentro para a atividade, mas naquele dia avançou cerca de 25 quilômetros além do percurso habitual. Foi nesse trajeto que eles avistaram uma pessoa à deriva no mar.

Antes mesmo da aproximação do barco, disse, a mulher levantou os braços em um gesto de pedido de socorro.

"Graças a Deus encontramos ela com vida. Foi uma coisa divina. A gente não costuma vir para esse lado. Hoje resolvemos mudar o caminho e aconteceu isso", afirmou o pescador. "Nunca pensei que um dia eu salvaria uma vida."