SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com orientações voltadas a combater a insegurança, o Ministério do Turismo brasileiro publicou um guia para mulheres que viajam sozinhas. A cartilha de 72 páginas com versões em português, inglês e espanhol, conta também com o resultado de entrevistas feitas com 2.721 mulheres, que detalha a percepção sobre o tema no país.

Entre as entrevistadas, 62,1% já deixaram de viajar sozinhas por questões de segurança, enquanto 60,6% afirmam já ter vivido alguma situação que as fez se sentir inseguras durante uma viagem solo.

A porcentagem que deixou de viajar por segurança sobe para 65,35% entre mulheres pretas, pardas e indígenas. Além disso, 64,8% das que passaram por situações de insegurança não buscaram ajuda institucional.

O guia, divulgado em março deste ano, traz dicas que cobrem desde o planejamento até o dia a dia durante uma viagem. Dentre as recomendações estão orientações sobre como compartilhar a localização em tempo real com pessoas de confiança e evitar citar que está sozinha a pessoas desconhecidas.

Segundo um levantamento feito pela pasta, quatro a cada dez mulheres já viajaram sozinhas, e, dentro desse grupo, mais de 30% faz isso com frequência. A partir dessa base, o objetivo da cartilha é identificar os diferentes perfis dessas viajantes e oferecer apoio a elas.

O principal medo é o da violência física e/ou sexual, conforme estudo citado na publicação.

O documento mostra que a maioria das mulheres que viajam sozinhas tem entre 33 e 45 anos (34,6%). Entre os principais motivos citados estão lazer, autoconhecimento e a busca por independência.

A publicação atua em conjunto com o Movimento Turismo que Protege e o Código de Conduta Brasil, iniciativas voltadas ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no setor do turismo. O protocolo "Não é Não" que estabelece medidas para proteger mulheres em eventos com bebidas alcoolicas, também é lembrado.

"As ações reforçam que a responsabilidade pela segurança não recai apenas sobre a viajante, mas sobre toda a cadeia do turismo.", afirma a pasta na nota de lançamento.

O guia está disponível aqui (https://drive.google.com/file/d/1w71iha9BvHHeeOeOkt9ZkBYD-CvqnjEa/view?pli=1).

Há ainda versões em inglês e espanhol (https://drive.google.com/drive/folders/10exDDxKnjnR3ggwuPf-GMl9qYU1ODTov?usp=sharing).