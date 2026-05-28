SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão anunciada nesta quinta-feira (28) colocou o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho (CV) em uma lista com ao menos outros 94 grupos considerados como Organizações Terroristas Estrangeiras pelos Estados Unidos. Com isso, as facções brasileiras se juntam a Hezbollah, Boko Haram, Hamas, Al Qaeda, Estado Islâmico e outros grupos com histórico de ataques terroristas internacionais.

A listagem foi criada há quase 30 anos, em 1997. Entre os sul-americanos considerados como terroristas, estão organizações do Peru, Sendero Luminoso, da Colômbia -Clan del Golfo, FARC (Forças Armadas da Colômbia), Exército da Libertação Nacional e Segunda Marquetalia -e da Venezuela, com Cartel de los Soles e Tren de Aragua, incluídos em 2025, em meio aos avanços de Donald Trump no país.

Segundo o Departamento de Estado dos EUA, as FTOs (Foreign Terrorist Organizations, na sigla em inglês) são designadas pelo secretário de Estado, de acordo com trecho da Lei de Imigração e Nacionalidade.

"As designações de FTOs desempenham um papel crucial em nossa luta contra o terrorismo e são um meio eficaz de reduzir o apoio a atividades terroristas e pressionar grupos a abandonarem o terrorismo", diz a página do órgão.

Ainda de acordo com o departamento, o Escritório de Contraterrorismo do Departamento de Estado é responsável por monitorar continuamente as atividades de grupos terroristas, a fim de identificar potenciais alvos. Para tanto, considera não apenas ataques terroristas, mas também envolvimento em planejamento e preparativos para possíveis atos futuros ou capacidade e intenção para realizá-los.

Um dos critérios legais para a designação é se a atividade do grupo "ameaça a segurança dos cidadãos americanos ou a segurança nacional (defesa nacional, relações exteriores ou interesses econômicos) dos Estados Unidos". Com a nova classificação, há uma série de determinações, como a exigência que instituições financeiras do país indiquem ao governo se têm ou controlam fundos ligados ao grupo.

A legislação norte-americana permite que a organização conteste a inclusão, por meio de revisão judicial em até 30 dias após a publicação oficial. O Departamento de Estado aponta, ainda, os seguintes efeitos, entre outros:

restringe o financiamento e incentiva outras nações a fazerem o mesmo; estigmatiza e isola internacionalmente as organizações; inibe doações, contribuições e transações econômicas; aumenta a conscientização e o conhecimento do público; sinaliza a outros governos preocupação. O Congresso precisará ser notificado, com prazo de sete dias para bloquear a medida. Segundo comunicado do secretário de estado, Marco Rubio, a nova classificação se tornará efetiva em 5 de junho.

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntas comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e por todo o país", declarou em comunicado.

"O governo Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo as drogas ilícitas longe de nossas ruas e interrompendo o fluxo de receita que financia narcoterroristas violentos. A ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano", completou.

CONFIRA LISTA DAS DEMAIS ORGANIZAÇÕES CONSIDERADAS COMO TERRORISTAS

Irmandade Islâmica do Sudão (2026)

Irmandade Islâmica do Líbano (2026)

Clan del Golfo (2025)

Cartel de los Soles (2025)

Antifa Ost, também chamada de Hammerbande (2025)

Federação Anarquista Informal/Frente Revolucionária Internacional (2025)

Justiça Proletária Armada (2025)

Autodefesa de Classe Revolucionária (2025)

Barrio 18 (2025)

Harakat al-Nujaba (2025)

Kata'ib Sayyid al-Shuhada (2025)

Harakat Ansar Allah al-Awfiya (2025)

Kata'ib al-Imam Ali (2025)

Los Choneros (2025)

Los Lobos (2025)

Exército de Libertação do Baluchistão (2025)

Viv Ansanm (2025)

Gran Grif (2025)

Ansarallah (2025)

Cartel de Sinaloa (2025)

Cártel de Jalisco Nueva Generación (2025)

Cartel del Noreste (2025)

La Nueva Familia Michoacana (2025)

Cartel del Golfo (2025)

Carteles Unidos (2025)

Tren de Aragua (2025)

Mara Salvatrucha - MS-13 (2025)

Segunda Marquetalia (2021)

FARC (2021)

ISIS-DRC (2021)

ISIS-Moçambique (2021)

Harakat Sawa'd Misr (2021)

Asa'ib Ahl al-Haq (2020)

Guarda Revolucionária Islâmica (2019)

Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (2018)

al-Ashtar Brigades (2018)

ISIS no Grande Saara (2018)

ISIS-África Ocidental (2018)

ISIS-Filipinas (2018)

ISIS-Bangladesh (2018)

Hizbul Mujahideen (2017)

Al Qaeda no subcontinente indiano (2016)

ISIS-Líbia (2016)

Província de Khorasan do Estado Islâmico (2016)

Jaysh Rijal al-Tariq al Naqshabandi (2015)

ISIS-Província do Sinai (2014)

Ansar al-Shari'a em Benghazi (2014)

Ansar al-Shari'a em Derna (2014)

Ansar al-Shari'a na Tunísia (2014)

al-Mulathamun Battalion, aka al-Murabitoun (2013)

Ansaru (2013)

Boko Haram (2013)

Ansar al-Dine (2013)

Rede Haqqani (2012)

Abdallah Azzam Brigades (2012)

Jemaah Anshorut Tauhid (2012)

Indian Mujahedeen (2011)

Exército do Islã (2011)

Jaysh al-Adl (2010)

Tehrik-e Taliban Pakistan (2010)

Harakat ul-Jihad-i-Islami (2010)

Al Qaeda na Península Arábica (2010)

Kata'ib Hizballah(2009)

Revolutionary Struggle (2009)

al-Shabaab (2008)

Harakat ul-Jihad-i-Islami/Bangladesh (2008)

Jihad Islâmica (2005)

Estado Islâmico - ISIS (2004)

Continuity Irish Republican Army (2004)

Ansar al-Islam (2004)

Lashkar i Jhangvi (2003)

Jemaah Islamiya (2002)

Partido Comunista das Filipinas/Novo Exército Popular (2002)

Al Qaeda no Magreb Islâmico (2002)

Asbat al-Ansar (2002)

Al-Aqsa Martyrs Brigade (2002)

Lashkar-e-Tayyiba(2001)

Jaish-e-Mohammed (2001)

New Irish Republican Army (2001)

Movimento Islâmico do Uzbequistão (2000)

Al Qaeda (1999)

Abu Sayyaf Group(1997)

Hamas (1997)

Harakat ul-Mujahidin (1997)

Hezbollah (1997)

Kurdistan Workers Party (1997)

Liberation Tigers of Tamil Eelam (1997)

Exército de Libertação Nacional (1997)

Frente de Libertação da Palestina (1997)

Islamic Jihad Palestina (1997)

Frente Popular para a Libertação da Palestina (1997)

Frente Popular para a Libertação da Palestina-Comando Geral (1997)

Revolutionary People's Liberation Party/Front (1997)

Sendero Luminoso (1997)