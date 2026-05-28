WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Após a decisão de determinar as facções CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital) como terroristas, o subsecretário dos EUA, Christopher Landau, afirmou que as organizações criminosas violentas representam "uma grave ameaça à segurança não apenas ao povo brasileiro, mas de todos os povos do Hemisfério Ocidental, incluindo os Estados Unidos".

"Sob a liderança do presidente Donald Trump e do secretário de Estado, Marco Rubio, levamos essa ameaça muito a sério e estamos comprometidos em combater e destruir essas organizações", escreveu Landau nas redes sociais.

A determinação foi publicada no início da noite desta quinta-feira (28). A medida passa a valer no dia 5 de junho. No comunicado, Rubio afirmou que as facções são as mais violentas do Brasil.

"Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. A administração Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas", afirmou ele.

A decisão aconteceu dois dias após Flávio ter se encontrado com Donald Trump na Casa Branca para uma reunião. Após o encontro, o pré-candidato afirmou que tinha feito o pedido ao presidente dos EUA. Pelas redes sociais, Flávio celebrou a decisão e escreveu: "Grande dia", por meio do X (ex-Twitter).

A designação aparece como um trunfo para a campanha de Flávio em meio ao pior momento da pré-candidatura que o senador após a divulgação de áudios em que aparece pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele também visitou Vorcaro após a prisão domiciliar, o que agravou a crise.