SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), as duas maiores facções criminosas do país, disputam rotas do tráfico, territórios e influência no sistema carcerário brasileiro.

Enquanto o PCC foi criado no sistema penitenciário paulista, após o massacre do Carandiru, presídio desativado na zona norte de São Paulo, o CV domina o crime organizado no Rio de Janeiro desde a década de 1970.

As facções foram classificadas como organizações terroristas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (28).

A decisão acontece após a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ao presidente Trump e outros membros do gabinete americano, como Marco Rubio, do Departamento do Estado, e JD Vance, vice-presidente dos EUA.

Raio-x das maiores facções do Brasil

PCC (Primeiro Comando da Capital)

Criação: 1993

Origem: Taubaté (SP)

Base histórica: sistema prisional paulista

Como surgiu

Criado após o massacre do Carandiru, o PCC nasceu dentro das prisões paulistas com discurso de proteção aos detentos

Como cresceu

Expandiu-se pelos presídios e depois passou a atuar no tráfico internacional, especialmente em rotas ligadas ao Paraguai e à Bolívia

Áreas de influência

São Paulo, região centro-oeste, fronteiras internacionais e portos usados para exportação de cocaína

Marcos

2001: mega-rebelião em SP

2006: ataques coordenados em São Paulo

CV (Comando Vermelho)

Criação: década de 1970

Origem: Ilha Grande (RJ)

Base histórica: favelas do Rio

Como surgiu

O CV nasceu durante a ditadura militar no presídio da Ilha Grande, no Rio

Como cresceu

Fortaleceu-se nas favelas cariocas e depois avançou para rotas do tráfico na região norte

Áreas de influência

Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e rotas amazônicas

Marcos

1980: expansão nas favelas do Rio

Anos 2010: avanço no Norte do país

Guerra entre as facções

A aliança entre PCC e CV se rompeu na década de 2010, intensificando disputas por rotas do tráfico e controle de presídios em diferentes estados

Linha do tempo

1970 - Surge o Comando Vermelho

1992 - Massacre do Carandiru

1993 - Criação do PCC

2001 - Mega-rebelião do PCC

2006 - Ataques em São Paulo

Anos 2010 - Rompimento entre PCC e CV