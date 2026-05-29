SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos devem se preparar para um fim de semana marcado pela sensação de frio, nebulosidade intensa e tempo fechado. A massa de ar polar que avançou sobre o estado nesta semana continua influenciando as condições atmosféricas na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, o frio se intensifica pela atuação de ventos úmidos que sopram do mar contra a costa paulista, mantendo o frio com baixa amplitude térmica. Esse padrão é típico do outono, quando frentes frias atravessam o Sudeste e deixam rastros de ar polar sobre São Paulo.

Vale lembrar que a Defesa Civil municipal decretou estado de atenção para baixas temperaturas em toda a capital a partir desta quinta-feira (28). Moradores devem redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de rua.

Nesta quinta, o sol apareceu mais que o esperado e a temperatura superou a previsão de máxima de 20°C. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 22,3°C às15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. A mínima foi de 13,6°C às 7h.

Para esta sexta-feira (29), as condições atmosféricas, segundo o CGE, deverão ser muito semelhantes ao dia anterior: madrugada com temperatura média entre 13°C e 14°C e, durante a tarde, a máxima não deve superar os 20°C. A umidade do ar estará elevada com, com valores mínimos acima dos 68%. O dia será marcado por muitas nuvens com curtos períodos de sol.

Também é possível a presença de névoa seca durante o amanhecer, diminuindo a visibilidade da cidade.

No sábado (30), o cenário aponta para mais uma madrugada fria, com termômetros na marca dos 13°C, céu com muitas nuvens e chuviscos isolados no decorrer do dia. A temperatura máxima, mais uma vez, não deve superar os 20°C, com percentuais mínimos de umidade do ar ao redor dos 65%.

Já para o domingo (31), a Climatempo prevê sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com mínima de 14°C e máxima de 21°C, sem previsão de chuva. A ligeira alta na temperatura máxima em relação ao sábado deve ser sentida pela população, mas a sensação de frio permanecerá nos momentos em que o sol estiver encoberto.

INTERIOR PAULISTA DEVE TER TEMPO MAIS QUENTE

Enquanto a região metropolitana de São Paulo e o litoral devem ter tempo mais fechado e temperaturas não tão elevadas, o interior do estado deve ter maior predomínio de sol e alcançar máximas de 30°C neste último fim de semana de maio.

Segundo a Climatempo, a previsão para o litoral norte nesta sexta é de chuva durante o dia e muita nebulosidade. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com noite igualmente nublada. No domingo, o padrão se repete, com sol entre muitas nuvens ao longo do dia. As temperaturas devem variar de 15°C a 21°C.

Na Baixada Santista, a previsão é parecida, com sexta com chuva durante o dia, sábado com pancadas isoladas à tarde e domingo de tempo aberto. As temperaturas devem variar de 16°C a 22°C.

O comportamento do tempo no interior apresenta um contraste em relação à capital. A previsão para sábado indica tempo estável e predomínio de sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima deve ficar em torno de 10°C nas regiões elevadas da serra da Mantiqueira, 16°C no norte, próximo à divisa com o Triângulo Mineiro, e entre 12°C e 14°C no restante do estado.

Regiões como Ribeirão Preto, no norte do estado, devem registrar temperaturas mais elevadas, com máximas próximas aos 30°C nos dois dias. A previsão para Ribeirão indica sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde, com temperaturas de 20°C a 30°C.