SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rompimento de uma adutora da Sabesp nesta quinta-feira (28) deixa sem água parte da população de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo o prefeito Lucas Sanches (PL), o rompimento foi na tubulação que abastece os bairros Bom Clima, Centro, Cumbica, São Domingos e a região da Ponte Grande. Moradores de outros bairros também relatam problemas.

O problema teria ocorrido durante uma obra de ampliação do sistema de tratamento de esgoto, quando houve um deslocamento de solo que danificou a tubulação.

Em um comunicado, a companhia disse que trabalha no reparo para que o abastecimento de água seja retomado. A Sabesp não estabeleceu um prazo para que isso aconteça. Porém, segundo a prefeitura, o serviço começa a ser normalizado nesta sexta-feira (29) e volta completamente ao normal no sábado (30).

Trinta caminhões-pipas foram disponibilizados para as regiões afetadas, com prioridade para hospitais, escolas e serviços essenciais.

No comunicado, a Sabesp pede desculpa e diz que está mobilizada para normalizar o sistema com segurança.

"Estou cobrando providências o mais rapidamente possível", disse o prefeito.