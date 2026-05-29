SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O subtenente da Polícia Militar André Luiz Cardoso Eccard morreu após ser baleado em uma troca de tiros na zona oeste do Rio de Janeiro.

O ataque contra os policiais militares ocorreu durante um patrulhamento no bairro Tanque. Agentes do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar) passavam perto da comunidade da Covanca nesta quinta-feira (28) quando criminosos começaram a atirar, segundo a corporação.

Quatro policiais foram baleados na ação e socorridos ao Hospital Lourenço Jorge. Três deles foram atingidos na cabeça e o quarto ficou ferido por estilhaços nas costas, de acordo com a PM do Rio.

O subtenente Eccard não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele tinha 49 anos e atuava no batalhão de Jacarepaguá e entrou na corporação no ano de 2000.

Dois homens em uma moto surpreenderam a equipe do subtenente com tiros de fuzil. Um dos policiais feridos precisou ser transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do subtenente. A Polícia Militar do Estado do Rio informou que a ocorrência está em andamento e ainda não há detalhes sobre o sepultamento do policial.