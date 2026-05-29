RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O calendário das principais festas juninas do Nordeste começa nesta semana com programações que reúnem artistas do sertanejo, forró, pagode e música pop em cidades como Caruaru, Campina Grande, Maracanaú, Recife, Maceió e Natal. Em alguns locais, a programação inclui a exibição dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, a programação principal no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga começa nesta sexta-feira (29) e segue até 27 de junho. A festa na zona rural teve início em abril e, neste ano, terá 27 polos espalhados entre áreas urbanas e rurais.

Entre as atrações anunciadas estão Wesley Safadão, Gusttavo Lima, Luan Santana, Roberto Carlos, Thiaguinho, João Gomes, Belo, Bell Marques, Alok, Fagner, Sorriso Maroto e Xand Avião. Os jogos da seleção brasileira também serão transmitidos nas festas.

Em Campina Grande, na Paraíba, o São João será realizado entre 3 de junho e 5 de julho, com 33 dias de programação no Parque do Povo. A abertura terá apresentações do projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho e Jota Pê, além de Solange Almeida e Limão com Mel.

A programação reúne nomes como Roberto Carlos, Marisa Monte, Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Simone Mendes, Matuê, Xand Avião, Nattan, Sorriso Maroto, Elba Ramalho e Pablo. Roberto Carlos sobe ao palco em 14 de junho, enquanto Marisa Monte se apresenta no dia 12.

No Ceará, o São João de Maracanaú começa nesta quinta-feira (29) e terá programação distribuída entre maio e junho, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo. Entre os artistas confirmados estão Wesley Safadão, Bell Marques, Xand Avião, Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Alok, Simone Mendes, Taty Girl, Mari Fernandez e Raça Negra.

O evento ocorrerá em fins de semana selecionados até 27 de junho, sempre a partir das 18h.

No Recife, o São João será realizado entre 10 e 29 de junho, com mais de 1.200 apresentações distribuídas em 14 locais espalhados pela cidade. Entre as atrações estão Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Jorge de Altinho, Lia de Itamaracá, Cristina Amaral, Quinteto Violado e Caju e Castanha.

Em Maceió, o São João Massayó será entre 22 e 29 de junho, com programação no Polo Jaraguá e encerramento no Benedito Bentes. Entre os artistas anunciados estão Gusttavo Lima, Simone Mendes, Léo Santana, Sorriso Maroto, Ana Castela, Bell Marques, Luan Santana, Nattan, Alok e Xand Avião.

Natal também terá programação na Arena das Dunas e no ginásio Nélio Dias, entre os dias 5 e 28 de junho. Entre as atrações estão Xand Avião, Pablo, Simone Mendes, Bruno & Marrone, Henry Freitas, Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró e Limão com Mel. A prefeitura informou que haverá ônibus gratuitos após os shows e transmissão dos jogos da seleção brasileira nos dias 13 e 19 de junho.