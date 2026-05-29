SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três pessoas, incluindo uma criança, morreram após cair de um prédio residencial em Londres na última quarta-feira.

Queda aconteceu no bairro Elephan and Castle, no sul da cidade. As autoridades foram acionadas por volta das 7h29 da manhã, após relatos de que três pessoas haviam se acidentado, segundo informações da Polícia Metropolitana veiculadas pelo The Independent.

Todas as vítimas já estavam mortas quando os serviços de emergência chegaram. Apesar das tentativas de reanimação, os três foram declarados mortos no local.

Identidade das vítimas não foi divulgada. Segundo a BBC, os familiares já foram informados e estão recebendo apoio das autoridades.

Mortes são investigadas pela polícia de Londres. Por enquanto, o caso é tratado como "inesperado" e não foram reportadas atualizações.

Tags:

Homem