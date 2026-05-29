SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir de segunda-feira (1º), todas as pessoas a partir de seis meses poderão ser vacinadas contra a gripe nos 645 municípios do estado de São Paulo. Na capital paulista, a ampliação vale desde 18 de maio.

A vacina previne contra hospitalização e morte pela doença, além de ajudar na diminuição da transmissão do vírus influenza.

Os grupos prioritários ?gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos de idade e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais como doenças cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes e imunossuprimidos, por exemplo?, devem se vacinar o quanto antes porque são mais suscetíveis às infecções graves.

Além de manter a caderneta vacinal em dia, é recomendável lavar as mãos com água e sabão, e

higienizar objetos com frequência; manter o ambiente arejado, limpo e livre de poeiras e mofos; hidratação; alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes; reforçar a imunidade; suplementação com vitaminas e minerais, se necessário.

A vacina é aplicada na UBS (Unidade Básica de Saúde) de referência do paciente.

Na cidade de São Paulo, as UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados, é possível se vacinar nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, no mesmo horário. A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio do Busca Saúde.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a cobertura vacinal contra a gripe nos grupos prioritários no estado de São Paulo está em 37,40%, bem abaixo da meta, que é imunizar 90% da população.