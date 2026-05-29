SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 25 anos foi morto a tiros após ser roubado por uma dupla de assaltantes no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na última quarta-feira (27).

Vítima foi identificada como Gabriel Souza Bueno. Ele e a esposa, de 24 anos, estavam em uma motocicleta à noite, na rua Joaquim Guerra de Azevedo, no Jardim do Colégio quando foram abordados.

Dupla abordou casal que voltava da academia. Os assaltantes pediram a moto e os pertences das vítimas, conforme relatado pela esposa em entrevista ao Balanço Geral.

Assaltantes devolveram o celular de Gabriel. Uma pessoa próxima da vítima confirmou à reportagem que um dos criminosos devolveu o telefone ao publicitário antes de atirar, após perceber que o modelo não era um iPhone. Ainda segundo o relato da esposa, os assaltantes disseram que as vítimas poderiam ir embora. O casal começou a correr e, nesse instante, um dos suspeitos disparou duas vezes e acertou as costas de Gabriel.

Gabriel chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele foi levado para o Hospital Municipal M'Boi Mirim com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa não foi baleada, apenas sofreu escoriações.

Motorista que passava pelo local também foi alvo de tiros. Segundo testemunhas, um condutor que passava por ali usou o próprio carro para tentar impedir a fuga dos criminosos, que atiraram contra o veículo, mas não atingiram o motorista.

Moto de Gabriel foi encontrada. A polícia encontrou o veículo abandonado no Jardim Jangadeiro, na Zona Sul de São Paulo.

Caso é investigado como latrocínio pelo 47ºDP (Capão Redondo). A Polícia Civil de São Paulo informou que a perícia foi acionada e que as diligências estão em andamento para identificar os autores.

Publicitário e filho único, Gabriel era voluntário em ONG na Zona Sul. Conhecido pelo apelido "Zacka", era torcedor do Palmeiras, descrito como alegre, solidário e apaixonado por pagode -tocava tantan, pandeiro e cavaquinho.

Ele integrava a ONG Galera do Bem SP, que cancelou uma feijoada beneficente após a morte do integrante. Em comunicado nas redes sociais, o grupo se despediu de Gabriel e pediu "orações e pensamentos de conforto para familiares, amigos e pessoas próximas".

Velório aconteceu nesta sexta-feira (29) de manhã. Cerimônia ocorreu em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.