SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é o melhor hospital público do Brasil, segundo o ranking das dez melhores unidades do SUS (Sistema Único de Saúde), divulgado nesta sexta-feira (29). É a segunda vez que a instituição alcança o feito.

O levantamento foi realizado pelo Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde) em parceria com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde).

A lista mostra que São Paulo concentra as unidades consideradas as melhores do país. Apenas dois hospitais fora do estado aparecem entre os dez melhores: Hospital Estadual de Urgências Governador Lage de Siqueira, em Goiânia (2º), e Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro, em Uberlândia (MG) (5º).

Segundo o Ibross, a avaliação começou com 5.279 unidades que atendem o SUS. O número foi afunilado, considerando apenas hospitais com mais de 50 leitos e assistência exclusiva à saúde pública, restando 100 unidades, de onde saíram os dez melhores.

A seleção considerou hospitais gerais adultos e pediátricos e unidades especializadas em cardiologia, oncologia, ortopedia e maternidade vinculadas às esferas federal, estadual ou municipal. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência ficaram fora da análise.

O ranking considerou indicadores como acreditação hospitalar, taxa de mortalidade ajustada, percentual de internações de alta complexidade, disponibilidade de leitos de UTI, taxa de ocupação e tempo médio de permanência dos pacientes internados.

A seleção final teve apoio do Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em um modelo que calcula a eficiência relativa de compliance institucional, satisfação do usuário e análise de eficiência.

MELHORES AVALIAÇÕES

A iniciativa também levantou quais são as unidades do SUS mais bem avaliadas do país, segundo os usuários. Esse recorte mostra uma distribuição mais heterogênea, com participação de hospitais em diversos estados. Nesse quesito, o Hospital Regional de Piracicaba, também no interior de São Paulo, ficou na primeira posição.

Segundo o Ibross, a pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 20 de maio e submetida previamente ao Comitê de Ética em Pesquisa por ter dados pessoais e sensíveis dos participantes. As entrevistas foram feitas por telefone, e a satisfação dos usuários medida a partir da nota atribuída pelos pacientes à qualidade do hospital, em uma escala de zero a dez.

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MELHORES HOSPITAIS PÚBLICOS DO BRASIL

Hospital Estadual de Sumaré (SP)

Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (GO)

Centro de Referência da Saúde da Mulher (SP)

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro (MG)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SP)

Hospital Estadual de Sapopemba (SP)

Hospital Municipal Cidade Tiradentes (SP)

Hospital Geral de Itapevi (SP)

MELHORES HOSPITAIS NA AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS

Hospital Regional de Piracicaba (SP)

Hospital Universitário Walter Cantídio (CE)

Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (PE)

Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (ES)

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (SP)

Hospital Estadual de Américo Brasiliense (SP)

Hospital Regional de Registro (SP)

Hospital Municipal da Vila Santa Catarina (SP)

Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé (MS)

O projeto Saúde Pública tem apoio da Umane, associação civil que tem como objetivo auxiliar iniciativas voltadas à promoção da saúde.