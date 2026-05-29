SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos foi preso em flagrante ontem no bairro do Jatobá, em Olinda (PE), suspeito de abusar da esposa e da filha e mantê-las em cárcere privado.

Vítimas são a companheira, de 37 anos, e a filha adolescente, de 17. Os abusos teriam começado quando a garota tinha 9 anos, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco ao UOL.

Suspeito foi autuado por estupro, ameaça e cárcere privado. Todos os crimes foram enquadrados como violência doméstica e familiar.

Ele foi levado para a Delegacia do Varadouro e encaminhado para audiência de custódia hoje. Ainda não se sabe se a prisão em flagrante foi convertida para preventiva ou se ele vai responder em liberdade.

Polícia não informou como a denúncia chegou às autoridades. Detalhes sobre a dinâmica dos abusos, bem como da identidade das vítimas, foram preservados.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Não tolere violência, saiba como procurar ajuda. O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia. Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.