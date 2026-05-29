SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A auxiliar de enfermagem Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, 26, encontrada com vida depois de passar mais de 40 horas em alto-mar, afirmou hoje nas redes sociais que o colega que estava com ela não tirou o colete salva-vidas e não o viu afundando. Dheoge Pereira Bernardino, 28, está desaparecido desde domingo (24) após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.

Bruna afirmou que já esclareceu todos os detalhes do ocorrido à polícia, mas ainda não conseguiu conversar com a família de Dheoge porque está em processo de recuperação. Segundo a auxiliar, ela "não tinha cabeça" para voltar ao episódio e explicou estar em repouso, se cuidando e tomando medicações.

Em nota, a auxiliar afirmou que pessoas estão especulando coisas que não existem e divulgando informações falsas. Bruna explicou que Dheoge era um colega que ela conheceu na lancha e que todos que estavam no veículo viram a dupla.

Mulher destacou que ela e o colega não ficaram na moto aquática porque começou a entrar água, sendo "impossível" permanecer no veículo. "A correnteza estava forte e levando a gente para o mar aberto", detalhou.

Ficamos juntos em todo o momento até a terça-feira (26) de madrugada. Meu colega não tirou o colete e eu não vi ele afundando. Já passei o restante das informações para a polícia e imprensa e não tenho mais nada a declarar.

Bruna Damaris Sant'Anna da Silva, em nota

A auxiliar também agradeceu o carinho que tem recebido e das pessoas que compreenderam o lado dela e não a julgaram. Por fim, agradeceu aos homens que salvaram a sua vida, acrescentando que eles devem se reencontrar em breve.