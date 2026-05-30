SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sete pessoas ficaram feridas após serem atropeladas na noite desta sexta-feira (29) por um carro que invadiu a calçada nas proximidades de uma farmácia e de uma estação da linha 7-Rubi da TIC Trens.

O acidente aconteceu na rua Camocim de São Félix, no Jaraguá, zona norte de São Paulo, por volta das 20h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram socorridas pela corporação, três pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e duas pela Polícia Militar.

Entre os feridos está um homem de 89 anos, com lesões na testa e no nariz. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento Vergueiro).

Uma mulher de 27 anos sofreu uma fratura no tornozelo direito e foi levada à UPA Pirituba. O estado das outras pessoas não foi informado.

Um grupo de pessoas que estava no local chegou a agredir o motorista após o atropelamento. As causas do acidente serão investigadas.