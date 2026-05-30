SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista de uma caminhonete com registro de furto tentou despistar a Polícia Rodoviária Federal, em Ourizona, no Paraná, com um dispositivo caseiro para lançamento de fumaça pelo escapamento.

O caso aconteceu na quarta-feira (27) durante uma tentativa de abordagem na PR-552. Segundo os policiais, o motorista de 29 anos não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Além de soltar fumaça, ele dirigiu em alta velocidade e na contramão.

O condutor perdeu o controle durante a perseguição, a caminhonete saiu da pista e o motorista pulou do veículo quando ele ainda estava em movimento. Ele tentou fugir a pé por uma área de vegetação, mas foi localizado e preso em flagrante.

A polícia apreendeu 961,8 toneladas de maconha na caminhonete. Os tabletes foram encontrados na caçamba e no banco traseiro.

A caminhonete possuía placas clonadas e foi furtada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, segundo o registro encontrado pelos policiais rodoviários federais.

O homem de 29 anos e a carga de maconha foram levados para uma delegacia da Polícia Civil em Maringá (PR).