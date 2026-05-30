SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo para este sábado (30) na região metropolitana de São Paulo é praticamente o mesmo do dia anterior, com clima seco e temperaturas amenas, mas com sensação de frio quando não há sol.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar frio e encoberto, com possibilidade de névoa. Mas o sol retorna entre muitas nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia.

Os termômetros devem variar de mínimas de 13°C a máximas de 21°C, com índices de umidade acima dos 60%. No final da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, mas não há previsão de chuvas significativas.

Nesta sexta (29), a máxima na capital paulista atingiu 22,4°C na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. A mínima foi de 13°C na madrugada.

No interior do estado, aponta a Climatempo, o comportamento da temperatura deve variar bastante conforme a altitude e a posição geográfica. Regiões mais elevadas, como a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, podem registrar mínimas ainda mais baixas, na casa dos 9°C, com risco de geada nas madrugadas.

Cidades do litoral tendem a ter temperaturas um pouco mais amenas, de 16°C a 21°C, porém com nebulosidade persistente. E municípios do interior podem registrar máximas mais elevadas, próximas dos 30°C.

Em relação à precipitação, o dia deve ficar sem chuva na capital, mas o mês de maio se encerra próximo da média histórica de chuvas. O CGE registra que o mês acumulou até esta sexta (29) 53,4 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 98,7% dos 54,1 mm esperados para o mês.

A Climatempo também destaa que a circulação marítima mantém maior nebulosidade no litoral e leste de São Paulo, mas é no litoral e no sul que podem ocorrer chuvas isoladas neste sábado.

O instituto ainda prevê possibilidade de precipitação no litoral e interior do Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e litoral do Espírito Santo. Já entre o norte e nordeste paulista, Triângulo Mineiro, sul e sudoeste de Minas, as pancadas ganham força devido à atuação de um cavado e ao transporte de umidade, podendo ocorrer com intensidade moderada a forte.

Ao longo do dia, as instabilidades avançam por outras áreas do interior mineiro e do leste paulista, acompanhadas de trovoadas. As temperaturas ficam mais amenas no centro-sul paulista, Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais.