SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga um acidente de trânsito que terminou com uma mulher baleada. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (29) em Santo André, no ABC paulista.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após um desentendimento no trânsito, um homem de 29 anos efetuou disparos de arma de fogo contra o automóvel em que estavam um casal e duas crianças, de 7 e 4 anos.

A mulher, de 40 anos, foi atingida e encaminhada ao Hospital Estadual Mário Covas, onde permanece internada.

O suspeito de ter efetuado foi preso por policiais militares. Ele tinha uma pistola calibre .380 que, de acordo com a PM, possui registro. A arma foi apreendida. O nome dele não foi divulgado.

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Santo André. O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo em via pública.