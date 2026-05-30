SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte caiu sobre uma casa na manhã deste sábado (30) e deixou uma pessoa morta em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
A aeronave caiu pouco antes das 10h. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele atingiu uma residência na rua Irmãos Moreira no bairro Vila Bandeirantes e ficou sobre o telhado da área externa.
Piloto morreu no local. Ainda não há informações de que os moradores da casa tenham sido feridos, nem de outros ocupantes da aeronave.
Autoridades fazem perícia. Conforme os bombeiros, após a conclusão dos procedimentos, o corpo da vítima será levado ao IML (Instituto Médico Legal).
Ainda não há informações sobre a causa do acidente. A reportagem entrou em contato com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e com a Polícia Civil e aguarda retorno.