SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um meteoro explodiu neste sábado (30) próximo ao litoral de Massachusetts (EUA), e o barulho foi ouvido em várias regiões do estado, segundo a imprensa local.

Fenômeno aconteceu na tarde deste sábado na região de Boston. A informação foi confirmada pelo meteorologista-chefe da emissora WBZ-TV, Eric Fisher, com base em dados de satélite que monitoram a atmosfera.

Organização diz que meteoro tinha cerca de 90 centímetros de diâmetro. Ele entrou na atmosfera perto da fronteira de New Hampshire com Massachusetts, ao norte de Boston, conforme avaliou a Sociedade Americana de Meteoros.

"Precisaríamos de mais informações sobre a trajetória, a velocidade e outros aspectos para saber com certeza se atingiu o solo, mas se não se desintegrou, então teria caído no oceano. A maioria deles se desintegra antes de atingir o solo", disse Robert Lunsford, monitor do Programa de Bolas de Fogo da sociedade, afirmou à ABC News

Estrondo foi forte e assustou muita gente. Autoridades locais não registraram nenhum dano material ou feridos, segundo apurou a rede de TV CBS News.

Vídeos que circulam pelas redes mostram reação de pessoas ao ouvir o estrondo. Em uma das gravações, um homem está entrando em casa, mas retorna para tentar entender quando escuta a explosão.