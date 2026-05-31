, emissora pública dao (), vai integrar a plataforma Tela Brasil, lançada neste sábado (30).

Pelo acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Cultura (MinC) e a EBC, inicialmente, a TV Brasil vai ceder mais de 150 obras para o catálogo da plataforma. Ao todo, cerca de 3 mil horas do acervo da EBC migrarão para o streaming público e gratuito.

Os programas serão disponibilizados ao longo dos próximos meses na plataforma Tela Brasil, com acesso pelo portal de serviços do governo federal, o Gov.br.

O termo de cooperação foi formalmente assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela ministra da Cultura, Margareth Menezes; pela presidente da EBC, Antonia Pellegrino; pelo secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares; e pela secretária nacional do audiovisual da mesma pasta, Joelma Gonzaga.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entende que a nova plataforma vai ajudar a democratizar o conteúdo de audiovisual e este contribuirá para o autoconhecimento.

É muito importante conhecermos a nossa própria gente. É muito importante nós não sermos estranhos entre nós. Isso vai dar uma identidade muito forte e vai fazer com que a meninada continue sonhando com muita coisa, mas sonhe com o Brasil.

Comunicação pública

Aos presentes, a presidente da EBC destacou a dimensão do acervo compartilhado e celebrou o resgate da voz da empresa pública dentro do próprio governo federal. "Esse termo é histórico porque significa que, além de todo esse trabalho já feito para o Tela Brasil, até o fim do ano, teremos toda a programação da TV pública, toda a memória da comunicação pública aderindo ao Tela Brasil.

"Essa união de forças é muito importante para que a gente democratize ainda mais o acesso, para que a gente traga toda a diversidade da comunicação pública também acrescentando isso ao Tela [Brasil]."

Entre os conteúdos próprios que a TV Brasil vai disponibilizar para a plataforma coordenada pelo MinC estão as edições do programa de entrevistas Sem Censura; do programa musical Samba na Gamboa, que que explora as diferentes formas e derivações do samba; o Xodó de Cozinha, de culinária.

O acordo estabelece que o conteúdo da programação da TV Brasil, como o dos programas Caminhos da Reportagem e Observatório da Imprensa, serão digitalizados e disponibilizados gratuitamente. Além disso, produções futuras licenciadas pela TV pública entrarão automaticamente na janela do Tela Brasil.