SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A previsão do tempo indica que este domingo (31) deve ser um bom dia para os paulistanos aproveitarem eventos ao ar livre pela maior presença de sol e elevação das temperaturas em relação aos últimos dias.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e sensação de frio, com temperatura na casa dos 13°C e chance de nevoeiro.

O aparecimento do sol entre nuvens favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia e os termômetros devem marcar máxima de 24°C, com índices de umidade do ar acima dos 55%.

Neste sábado (30), a máxima na capital paulista atingiu 23,4°C às 16h na estação do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da cidade. A mínima foi de 14,7°C na madrugada.

A Climatempo, por sua vez, prevê que o tempo deve ficar firme na maior parte do estado. O instituto diz que o litoral pode registrar garoa e chuva fraca isolada, enquanto o interior terá temperaturas mais elevadas.

O instituto também prevê chuva fraca em algumas áreas do Sudeste, embora a maior parte da região deva ter tempo estável.

A meteorologista Lívia Caetano diz que a circulação marítima mantém muitas nuvens entre o litoral paulista, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e Espírito Santo. Assim, pode ocorrer chuva fraca, garoa e nevoeiro em pontos do litoral e interior fluminense, sul capixaba e áreas do leste mineiro.

No estado de São Paulo, a condição pré-frontal favorece aumento das temperaturas no interior. Há possibilidade de nevoeiro durante a madrugada e início da manhã no leste paulista.

De acordo com os dados do Inmet, a temperatura em Santos deve variar de 14°C a 24°C neste domingo. Em Ubatuba, no litoral norte, a expectativa é de variação de 14°C a 25°C.

No Vale do Paraíba, São José dos Campos deve ter temperaturas de 12°C a 25°C, enquanto Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, de 9°C a 19°C.

Em Campinas e Sorocaba, a previsão é de que os termômetros marquem de 12°C a 25°C. Em Bauru, de 13°C a 27°C.

No norte do estado, Ribeirão Preto já deve ter um calor um pouco mais forte, com temperatura de 15°C a 29°C, assim como São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Já Araçatuba deve ser de 16°C a 31°C.