SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trilheiro de 27 anos foi encontrado neste domingo (31) após passar cinco dias desaparecido no Morro Pelado, em Joinville (SC).

Ezequiel Marcos Ferreira desapareceu na última segunda-feira enquanto subia o morro. Após dias de buscas, o Corpo de Bombeiros encontrou o jovem na manhã deste domingo perto de uma estação de tratamento de água.

O resgate ocorreu por volta de 9h30, segundo os bombeiros. "A vítima estava há cinco dias sem comer", informou a corporação por meio de nota. "Após se perder na trilha, ele seguiu o curso do rio até chegar à Estação de Tratamento Piraí, onde foi resgatado pela equipe."

O trilheiro estava consciente, mas com sinais de hipotermia e ferimentos leves. A corporação informou que ele apresentava baixa temperatura corporal, com partes do corpo arroxeadas e escoriações. O Helicóptero Arcanjo levou Ferreira ao Hospital Municipal São José, onde passa bem.

As buscas

Ezequiel deu sinal de vida pela última vez na segunda ao registrar o trajeto em um aplicativo de exercícios. O percurso indicado tinha cerca de 5 km.

A trilha do Morro Pelado é considerada difícil. Os bombeiros dizem acreditar que o rapaz tenha se perdido em trilhas secundárias na mata e se afastado do caminho principal.

Durante a operação, equipes encontraram itens que ajudaram a orientar a procura. A motocicleta de Ferreira foi encontrada perto do início da trilha. Mais tarde, o Grupo de Resgate em Montanha achou uma camisa na mata e garrafas de bebida.

No sábado, a força-tarefa reuniu 63 pessoas nas buscas. Participaram bombeiros militares, bombeiros comunitários e voluntários, com varredura por terra e apoio aéreo de helicóptero.