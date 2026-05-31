SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo informou que está investigando de onde partiram os tiros que deixaram cinco pessoas feridas no sábado (30) na estação São Bento, da linha Azul do Metrô.

Um policial civil à paisana foi alvo de uma tentativa de assalto, segundo a polícia. Três suspeitos anunciaram o roubo por volta das 12h na entrada de acesso da estação, na ladeira Porto Geral, localizada na região central da capital paulista.

Autoridades dizem que houve troca de tiros. Tom Blumer, delegado do Garra/Dope, disse à TV Globo que os assaltantes também teriam atirado na direção do policial. Segundo ele, a região da 25 de Março tem sido um local com ocorrência de roubos devido às multidões.

"Dessa vez, foi um policial civil muito bem treinado, aguerrido, vocacionado, que percebeu a movimentação e o confronto culminou na troca de tiros", disse o delegado Tom Blumer.

Agora, a polícia investiga de onde partiram os disparos que atingiram as cinco pessoas. "Todas as medidas de polícia judiciária serão tomadas, inclusive a preservação do local, a verificação de eventuais testemunhas, câmeras de monitoramento, exame pericial, para saber de onde partiram os tiros. As informações ainda estão muito incipientes", explicou.

Conduta do policial também será analisada nos próximos dias. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse que o caso foi registrado no 8º DP (Brás) e será acompanhado pela Corregedoria da Polícia Civil por meio de procedimento correcional.

Dois dos suspeitos continuavam foragidos na manhã deste domingo. Ontem, um deles foi detido ainda no local, mas os comparsas conseguiram fugir.

Uma das vítimas foi ferida com gravidade. Um homem de 30 anos, que estava com uma criança -também baleada-, teve fratura no braço esquerdo, além de perfurações no abdômen e coxa esquerda. Ele foi socorrido no Hospital Santa Casa. A reportagem tenta contato com a instituição para ter atualizações sobre o estado de saúde.

Multidão que presenciou o tiroteio correu para dentro da estação. Durante a correria, um agente de segurança metroviário foi informado que um dos suspeitos havia fugido por meio da via do trem.

Operações de metrô entre a Sé e a São Bento chegaram a ser temporariamente paralisadas. De acordo com o Metrô, uma busca nos trilhos foi realizada, mas ninguém foi encontrado. O serviço foi restabelecido na sequência.