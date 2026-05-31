SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um criminoso que tentava roubar um policial na estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo, usou um homem como escudo quando o agente reagiu à abordagem.

O relato foi feito por testemunhas a policiais que atenderam a ocorrência na tarde deste sábado (30) e consta do boletim registrado no 8º DP (Brás).

Um suspeito e outras cinco pessoas que não estavam envolvidas no caso terminaram feridas, incluindo uma bebê de 11 meses, atingida de raspão no joelho. Todos foram socorridos pelos bombeiros e pela PM.

O suspeito, de 39 anos, foi encaminhado ao Hospital São Paulo, na Vila Clementino, zona sul da capital.

Outras quatro vítimas, incluindo a bebê, foram levadas à Santa Casa, na região central, e uma quinta pessoa ao pronto-socorro Santana, na zona norte. Conforme o boletim, os feridos têm 14, 24, 34 e 46 anos.

Segundo o documento, um homem vítima de bala perdida necessitou de cirurgia. As demais estavam em estado estável.

A ocorrência é investigada pela Polícia Civil. Até o momento, a hipótese é de que o policial civil, um papiloscopista de 28 anos que trabalha no interior do estado, tenha sido o único a efetuar disparos.

Ele foi à região da rua 25 de Março comprar um notebook. A suspeita é de que os criminosos tenham percebido a compra e o seguido até a ladeira Porto Geral, tentando o assalto na escadaria da estação.

A arma usada pelo policial civil, pertencente ao estado, foi apreendida. Ele afirmou que a pistola tem capacidade para 16 munições (15 no carregador mais uma na câmara). No momento da apreensão, foram encontradas 11 munições. Nenhuma outra arma foi localizada no local.

Conforme o relato do policial, ao descer a primeira escadaria do metrô, três homens o cercaram. Ao menos um deles estava armado e apontou o revólver em seu rosto. Um segundo homem foi com as mãos em direção à bolsa tiracolo posicionada à frente do seu corpo. O ladrão teria dito: "Não reage, fica quietinho".

Conforme o policial, ele ergueu as mãos, virou-se levemente para trás pelo lado direito, encolheu-se e conseguiu sacar a arma, efetuando disparos por baixo do braço esquerdo.

Ele narrou ter atingido com certeza um dos autores e disse acreditar ter acertado um segundo. O agente não soube precisar quantos tiros deu, nem se os criminosos também dispararam.

O policial acrescentou que um terceiro homem deu cobertura aos assaltantes. Foi esse terceiro que ficou próximo de um casal, impedindo a passagem deles, aparentemente para fechar o caminho da vítima.

No momento dos disparos, o terceiro suspeito teria puxado o homem do casal, escondendo-se atrás dele, que acabou sofrendo um dos disparos.

O policial reconheceu um dos baleados como um dos bandidos que o abordou. O suspeito segue internado e foi preso por roubo. Uma bala extraída de seu corpo foi apreendida e deve passar por perícia.

O delegado entendeu que o policial agiu em legítima defesa. A ação também será apurada pela Corregedoria da Polícia Civil.

Imagens das câmeras de segurança do metrô foram solicitadas.

A fuga e confusão dentro da estação paralisaram a circulação da linha 1-azul do metrô por 45 minutos entre as estações São Bento e Sé, lotando plataformas de outras estações do ramal.

Escadas rolantes da estação Sé, no centro da capital, foram desligadas para evitar superlotação. Uma passageira relatou ter esperado 20 minutos na plataforma.

A circulação de trens da linha 1-azul voltou ao normal por volta das 13h.

Em nota, o Metrô disse que os agentes de segurança atuaram em apoio à Polícia Militar para atendimento a uma ocorrência de segurança pública, iniciada na entrada da estação São Bento.

"Durante o caso, uma denúncia de que um indivíduo havia acessado a via, obrigou a paralisação temporária da circulação de trens no trecho, para inspeção no local, o que acabou não se confirmando."